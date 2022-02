Musica e spirito: continua il viaggio tra note barocche e religiosità

Domenica 20 febbraio, alle 18.30, si terrà il secondo appuntamento della stagione 2022 di Musica e Spirito nella Basilica di San Francesco a Ravenna. Il viaggio tra le note barocche e la religiosità è appena cominciato: ecco una nuova serata pronta ad accogliere e coinvolgere tutti gli spettatori nell’ambiente di pace e immedesimazione che contrassegna l’iniziativa.

Gli immortali Bach, Haendel e Telemann saranno portati in scena grazie ai solisti, al coro e all’Orchestra della Basilica, diretti da Giuliano Amadei. Ma, per rimanere in linea con l’essenza degli spettacoli, non mancheranno le sorprese in grado di deliziare anche i più curiosi. I primi quattro brani del “Messiah” di Haendel e il “Concerto per due clarinetti” di Anton Hoffmeister sono una piccola parte delle meraviglie in musica selezionate per l’occasione. Non solo: il brano di Hoffmeister verrà eseguito da due artisti che condividono la loro passione da sempre: Adige Brunelli e la figlia Anna. Insieme al Soprano Annarita Venieri, il Contralto Carla Milani e il Tenore Lorenzo Bellagamba.