Musica ed esibizioni: un pomeriggio solidale in favore del "progetto Uganda" di Avsi

Il centro di studi musicali e teatrali "Airone in Musica", inaugurato di recente, sotto l'egida del CoMoVi (Comitato Organizzativo Montaletto Villa Inferno) e dell'Associazione APS "Francesca Fontana", giovedì 14 aprile alle ore 17:30, presso la propria sede a Villa Inferno di Cervia, in via Beneficio II Tronco 12, propone un evento benefico a favore dell'AVSI (organizzazione no profit, nata nel 1972, che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 38 paesi, in particolare tramite la formula del "sostegno a distanza").

Il pomeriggio sarà arricchito dalla testimonianza di una volontaria AVSI, Valentina Molisanti, che attualmente segue il progetto Uganda e si trova in Italia per una serie di incontri e manifestazioni. Nel corso dell'iniziativa si esibiranno in performance musicali i piccoli e grandi allievi della scuola e i loro docenti di batteria (insegnante Giulio Ronconi), canto (insegnante Nicoletta Zanini), flauto traverso e propedeutica musica in movimento (insegnante Patrizia Fucci), pianoforte (insegnante Raffaella Benini), coro (insegnante Angela Marconi) e teatro (insegnante Chiara Mori). Anche la scuola di Karate di Giammaria Pareschi, che condivide con l'Airone in musica la sede, presenterà alcuni esercizi dei suoi piccoli allievi. Un pomeriggio dei "bambini per i bambini", all'insegna della solidarietà e della musica. Al termine del concerto sarà offerta una merenda a tutti e il ricavato delle offerte libere del pubblico verrà interamente devoluto in beneficenza al progetto Uganda di AVSI.