Musica, giochi e magie: ultima serata con "Ex Salesiani Summer Village"

Si chiude con l’appuntamento di giovedì 25 agosto l’Ex Salesiani Summer Village, la rassegna estiva organizzata negli ampi spazi di Faventia Sales. Il complesso ex Salesiani di Faenza è pronto per coinvolgere adulti e bambini in diverse iniziative all’insegna di musica, sport, gioco e proposte enogastronomiche.

Nella chiesa del Complesso, alle 17.30, verrà presentato il concerto di pianoforte e canto lirico del Corso di perfezionamento musicale Marco Allegri, organizzato dall’Associazione Maioliche Musicali di Faenza per la direzione di Chiara Cattani.

Dalle 19.30, sotto la cornice degli alberi davanti alla scuola di Musica, torna l’allestimento della mostra fotografica dal titolo “505 – Paesaggi che raccontano un sentiero”, esposizione di foto per raccontare attraverso immagini, un viaggio fatto lungo il sentiero CAI 505, che partendo dalle Bocche dei Canali di Faenza raggiunge il passo della Colla, attraversando l’Appennino Tosco-Romagnolo. Confermate anche le iniziative per bambini. Dalle 19.30 i giochi di legno e attività curate dalla Cooperativa Kaleidos e, alle 20.30, le magie di Silvestro il Mago Maldestro. A disposizione anche un’area gonfiabili gratuita dalle 19.30.

Il team di artisti del Foore Animation esporrà i propri lavori per trasportare il pubblico in un mondo fatto di videoclip, cortometraggi animati, illustrazioni, animazioni personalizzate, loghi, grafiche e pubblicità. Nel cortile interno, alle 20, il progetto culturale “In Bianco” presenta una serata all’insegna del mito. “Mai Voltarsi Indietro - Orfeo, Euridice e il gesto fatale” racconta il mito di Orfeo ed Euridice nelle rivisitazioni novecentesche che hanno portato a nuove visioni su un mito celebre e poco approfondito: Cesare Pavese e Gesualdo Bufalino i principali autori che scagionano o accusano Orfeo. Tra le righe dei "Dialoghi con Leucó" e de "L'uomo invaso" leggiamo un enorme cambio di prospettiva che, ancora una volta, ci ricorda quanto sia complesso l'essere umano. L’analisi del celebre mito è a cura di Sofia Zoli, le letture di Sara Ragazzini e Viviella Costantino. Tanti gli spazi riservati alle iniziative sportive.

Alle 19.30, il Club Atletico Faenza, porterà esibizioni di ginnastica artistica e ritmica delle squadre agonistiche e dei gruppi avanzati, nella zona solitamente utilizzata per il parcheggio. Sarà anche possibile conoscere realtà quali Progetto Crossfit Faenza presente alla serata con un banco informativo e, alle 20.30, una dimostrazione di CrossFit Kids; Faventia Calcio con prove libere di calcio, dalle 19.30. La palestra Overcome Sporting Club riserva, in quest’ultimo appuntamento, una gara podistica non competitiva dal titolo “Run in Faenza” con partenza alle 19. La pre-iscrizione, consigliata, si può fare tramite mail a info@overcometeam.com, il costo di partecipazione è di 3 euro.

Sotto i portici saranno allestiti mercatini di oggetti e accessori handmade. All’interno del ciclo di incontri formativi con le psicologhe del Centro Psicologia e Psicoterapia Faentino, alle 21, le Dottoresse Chiara Ruscelli e Fabrizia Pititto condurranno un incontro dal titolo “Let’s talk: memoria in forma”. Sarà presente anche il Podere Cimbalona con un banchetto informativo e, alle 19.30, un incontro divulgativo sul metodo di agricoltura utilizzato e sulle possibilità legate alla sostenibilità dell’azienda agricola.

Il Summer Village dona la possibilità alle varie attività presenti nel Complesso di mettersi in mostra tramite banchetti con punti informativi in tutte le date della rassegna: l'agenzia per il lavoro E-Work offrirà un momento di consulenza gratuita per aiutare nella ricerca e orientarsi nel mondo del lavoro. La gastronomia propone piadina, salsiccia e birra dell'E-Kafé Bistrot nella corte interna, il menù del Mens Sana, il gelato della gelateria Peace & Cream, in trasferta per l’occasione.