Musica, incontri e cerimonie: a Cervia si celebra la Liberazione

Cervia si prepara a celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione con un gran numero di eventi per far vivere i valori della Resistenza e per riaffermare i valori di pace e solidarietà.

Si comincia giovedì 21 aprile alle 17.00 con "La guerra raccontata ai più giovani" alla Biblioteca comunale di Cervia. Due esperienze per mantenere viva la memoria. Presentazione del libro "Lino e i suoi scarponi", di Roberta Zoli, illustrazioni di Vania Bellosi e delle memorie di Adriana Gori "A colloquio con i ricordi. Sogni e piccole cose della vita durante gli anni tragici della guerra". Le autrici Roberta Zoli, Vania Bellosi e Adriana Gori dialogano con Federica Bosi, delegata del Sindaco ai Beni Culturali; Giampietro Lippi, storico e pedagogista; Cristina Poni, archivista.

Sabato 23 aprile, ore 10.00, si tiene il Concerto del Corpo Bandistico “Città di Cervia” in Piazza Garibaldi. A seguire parte il corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.

Lunedì 25 aprile alle 9.30 iniziano le manifestazioni celebrative con deposizione di corone ai cippi dei Caduti a Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Pinarella, Tagliata. Alle 10.00 estemporanea d’arte Città di Cervia “L’arte è libertà” sul 77° della Liberazione nel Piazzale di fronte alla Torre S. Michele. Alle 11,30 inaugurazione del Parco botanico “I giardini di Mirna” Un messaggio per l’ambiente e la libertà in via Ragazzena angolo via Airone a Castiglione.

Martedì 26 aprile, ore 16,30, si svolge l'incontro “Come il fascismo conquistò la Romagna” alla Biblioteca comunale di Cervia con relatore Alessandro Luparini, storico e Direttore Fondazione Casa Oriani Ravenna, autore del libro “Ravenna fascista”. Presentazione di Alessandro Forni Presidente ANPI Cervia.

Giovedì 28 aprile, ore 9.00, spazio a "Giochiamo per la Pace" al campo sportivo di Castiglione di Cervia, giochi organizzati dalla Polisportiva Castiglionese con la partecipazione degli alunni della Scuola "Carducci" di Castiglione di Cervia. Verranno innalzati gli aquiloni con messaggi e colori della pace. Nel corso della mattinata visita guidata al Parco botanico “I giardini di Mirna”.