Musica indipendente per la Festa della Liberazione: i 14 videoclip scelti dal Mei

Il Mei di Faenza conferma la sua vicinanza al tema della Resistenza e della Liberazione. Infatti sono state più di 60 le band e gli artisti che hanno inviato al Mei un videoclip sul tema della Liberazione per celebrare in musica il 25 aprile. Fra tutti questi il Meeting ha poi selezionato i quattordici video che andranno in onda sulla sua pagina Facebook per tutta la giornata del 25 aprile.

Gli artisti selezionati sono: Kuadra, Soleri/Ottani, Luisa Colombo, Dante Francani, Alfonso Di Pietro, Gasparazzo, Radio Londra, Marcondiro, Taver, Guido Maria Grillo, Elisa Genghini, Daniele Goldoni, Panta, Effetti Collaterali.