Musica, libri e mostre: Castel Bolognese festeggia la Liberazione

Il Comune di Castel Bolognese per la prima volta dopo l’ondata pandemica propone alla cittadinanza un ricco calendario di eventi volti a celebrare la Festa della Liberazione, oltre alla tradizionale cerimonia di omaggio ai monumenti e ai cippi della mattina del 12 aprile. Il paese venne liberato dalle truppe polacche il 12 aprile 1945, dopo mesi di pesanti bombardamenti alleati, di sofferenze patite dalla popolazione civile e di resistenza armata svolta dai partigiani.



Per ricordare questo avvenimento verrà allestita la mostra “Castellane resistenti. Biografie femminili nella lotta di Liberazione”, presso lo spazio espositivo della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, con contenuti tratti dal volume “Non ho poi fatto tanto. La partecipazione delle donne di Castel Bolognese alla Resistenza: volti, voci e testimonianze di lotta per la Liberazione (1943-45)”, curato dall’esperto di storia locale Andrea Soglia. Alle ore 20.30 di martedì 12 aprile inaugurazione della mostra e a seguire presentazione del libro “Donne: libere e protagoniste. Storie di impegno politico, sociale ed economico nella Romagna Faentina”, con l’autrice Laura Orlandini (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna). La mostra sarà aperta in occasione delle iniziative dalle ore 18.30 e nelle giornate di sabato 16, sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 con i seguenti orari: 9.30-12.30, 15.30-19.30.

Venerdì 15 aprile, alle ore 20.30, esibizione della band “Bella Ciao Trio” (Ivan Corbari, Umberto Rinaldi, Gianluigi Tartaull), con musiche e canti celebrativi della Resistenza, presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia, mentre martedì 19 aprile, alle ore 21.00, verrà proiettato il cortometraggio "Age 23" di Angelo Minarini, Giovanni Camerini, Alessandro Sangiorgi, e a seguire proiezione del documentario "Al di qua del fiume. Castel Bolognese nella bufera della guerra 1944-1945 " di Francesco e Angelo Minarini e Paolo Grandi. Le due proiezioni riflettono sui temi della pace e della guerra, con una lettura sia simbolica sia di ricerca storica, di grande attualità considerate le vicende ucraine.

Infine venerdì 22 aprile, alle ore 20.30, presentazione del libro “La guerra sul Senio. Castel Bolognese 1944-1945” con l’autore Marco Dalmonte, esperto di storia militare, sempre presso la Chiesa di Santa Maria della Misericordia. Al calendario di iniziative del Comune si aggiungono ulteriori eventi organizzati dalle associazioni castellane nel fine settimana della Festa della Liberazione nazionale.