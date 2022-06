Musica live, mostre e street food alla serata "Groove"

Il Centro Giovani Jyl di viale Zaganelli a Massa Lombarda ospita “Groove” sabato 11 giugno. Dalle 18 ci sarà la possibilità di assistere a musica live, visitare mostre o gustare street food. L’iniziativa culturale è giunta alla terza edizione ed è organizzata dall’associazione imolese Flood.

Il festival Groove propone innanzitutto tanta musica di diversi generi. Sul palco si esibirà Michele, in arte Carlos, che si identifica nel genere indie-pop ed emerge sia nei suoi inediti che nelle cover. Carlos recentemente ha dichiarato: "Mi piace trasmettere la mia sensibilità attraverso i miei brani, sperando di connettere le nostre emozioni"

Nella cornice del giardino del Centro Giovani Jyl ci sarà spazio anche per la frizzante band faentina Caveja si definisce come "fantasmagorico e intergalattico collettivo musicale accasato in Romagna". Tra sonorità pop, jazz e funky, amano travolgere e far ballare il pubblico, sia con inediti che con grandi classici musicali.

Attesa per la giovane band imolese, Colimbo, sorta due anni fa e che propone musica italiana indie rock, tutto frutto della loro creatività. Il gruppo è composto da Riccardo Barelli alla voce, Tommaso Ambrosini e Martino Menetti alle chitarre elettriche, Giacomo Gaddoni al basso, Francesco Pausini alla batteria e Filippo Rotante al sassofono. In questa serata dedicata porteranno sul palco tanto romanticismo, rendendo universale ed emozionante la giovane vita di provincia.

A chiudere lo spazio musicale ci sarà Luca Impellizieri, detto Cloud, che dopo un inizio da produttore di musica elettronica e percussionista, nel 2019 decide di avviare un nuovo progetto musicale in cui propone uno stile musicale vario che prende anche sottogeneri dell’EDM, come la Trap.

Non solo musica, ma in questo evento sarà presente uno spazio dedicato alle arti visive che ospiterà i seguenti artisti: Giulio Ferrara, Laura Bernardi e Silvia Bettoli. Giulio Ferrara è un giovane fumettista emergente, che è partito dall’autoproduzione dove ha dato sfogo alla sua talentuosa capacità narrativa e artistica. Ora la sua produzione artistica è dedicata a trame intense, ricche di pathos.

Laura Bernardi, in arte Harial, è un’artista e illustratrice bolognese che nel tempo libero conduce la sua indagine personale sull’emotività della forma, cercando un equilibrio tra lo studio della tecnica e la spontaneità del gesto artistico. Laura è anche la creatrice delle grafiche di tutto il festival Groove.

Silvia Bettoli è una pittrice che dipinge donne nelle loro parti emotive, raccontando la loro bellezza interiore e autenticità. Attraverso i corsi di pittura del maestro Filippo Maestroni, presso l’Associazione "Fatti d'Arte", ha perfezionato le capacità tecniche ed espressive.

L’evento è ad ingresso libero.