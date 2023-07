Musica, mercatini e prelibatezze da gustare: tre serate di festa con "E Zibaldò ad via Cavour"

Le attività commerciali di via Cavour a Faenza decidono di riproporre “E Zibaldò ad Via Cavour”, seconda edizione della festa che coinvolge tutta la via per tre lunedì consecutivi (17 Luglio – 24 luglio – 31 luglio) dove la “goliardica confusione” di eventi, dalle 18:30 per tutta la sera intratterrà il pubblico presente con spettacoli dal vivo, musica live e Dj set, punti di ristoro con prelibatezze locali e bevande a volontà.

Quest’anno viene anche organizzato il primo concorso canoro “E Zibaldò”, in collaborazione con Il Pavone d’Oro, aperto a due categorie di cantanti Junior e Senior che si sfideranno in semifinali il 17 e 24 luglio, per approdare alla finale del 31 luglio dove verrà sancito il vincitore finale assoluto del concorso, valutato da una giuria specifica. Per informazioni ed iscrizioni contattare Gabriele Andrini 328 8746740

Girando per le strade si potranno anche ammirare esposizione di auto storiche del Crame, modellini di auto, vespe, moto storiche, sidecar e biciclette da lavoro; presente anche il “Raduno dei Cavalli a Dondolo” e la “Disfida degli Hobby Horse” dell’artista Luigi Berardi; serate con il Teatro dei Bambini e il 17 luglio l’esibizione delle atlete della “Ginnastica Artistica Diamante Torelli”. In tutte le serate saranno presenti lungo tutta la strada hobbisti con le loro opere dell’ingegno