Musica, mostre e pizza fritta: è festa nella via del centro storico

Una giornata di festa per una delle vie più importanti del centro storico di Ravenna. Un pomeriggio per dare il via ufficiale alla bella stagione ed aprire le braccia a turisti, visitatori e cittadini. Giovedì 12 maggio, a partire dalle ore 18, via Argentario indossa l’abito migliore per questa primavera di ripresa proponendo un momento per festeggiare insieme a clienti abituali, vecchi e nuovi amici. Iniziativa proposta in collaborazione fra tutte le attività commerciali ed artigianali di una strada profondamente legata alla storia e all’arte.

Giuliano Argentario è stato infatti banchiere e mecenate bizantino sotto il dominio dei Goti, ricordato come colui che fondò la Basilica di San Vitale su ordine di Ecclesio, arcivescovo di Ravenna. Basilica consacrata nel 547 d.C., oggi considerata uno dei monumenti più importanti dell’arte paleocristiana, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proprio il legame tra Via Argentario e la Basilica di San Vitale fanno di questa strada una delle vie più note di Ravenna.

Tante le iniziative previste nell’arco del pomeriggio di giovedì 12 maggio. Tra queste, la presentazione della nuova collezione estate 2022 e l’anteprima primavera-estate 2023 della stilista Cristina Rocca, con dj set di Mitch B dalle ore 18.30. In programma anche l’inaugurazione ufficiale della mostra “Pesci in Corsa – scintille marine” al laboratorio di mosaico Annafietta, esposizione di opere musive dedicate al mare in occasione dell’European Maritime Day. L’Osteria e piadineria della Zabariona presenteranno la pizza fritta romagnola con mortadella “favola” di Palmieri accompagnata da un calice di vino della Cantina Tozzi alla presenza degli stessi proprietari della cantina che racconteranno il loro prodotto. Per il pomeriggio la proposta di Casa Spadoni è la nuova Green Beer con 7 erbe diverse a bassa gradazione alcolica e l’happy hour con la birra del Birrificio del Molino Spadoni. Gadget, assaggi e degustazioni e tanto altro anche dalle altre attività come Artist Ravenna, Bar Cavour, Sanoo.