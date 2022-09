Musica, mostre, spettacoli e laboratori: parte la lotta ai pregiudizi con il Festival Comunità Educante

Orario non disponibile

Si terrà dal 2 al 9 ottobre a Faenza il Festival Comunità Educante. Alla sua quarta edizione, il festival quest’anno parte la domenica durante la giornata conclusiva del MEI con un pomeriggio in collaborazione con Giordano Sangiorgi ed il coinvolgimento di realtà musicali giovanili del territorio, per promuovere il valore educativo della musica.

Questo Festival intende stimolare la comunità a porre l’attenzione sul tema dell’educazione, della socialità, della cooperazione, da cui il tema “Tutti Fuori!”. In questo festival si invita la Comunità ad uscire fuori da un possibile individualismo e pregiudizio e si stimola ad entrare nel prezioso concetto di comunità che non può prescindere dalla vicinanza, dall’osservazione attiva e dalla cooperazione con l’altro.

FCE è una rete educante composta da “abitanti” del territorio quindi enti, centri di aggregazione, persone, che hanno a cuore la propria comunità e che credono nella centralità della persona e della sua dimensione relazionale. Un’educazione pensata come un bene comune quindi necessariamente partecipata e condivisa. Con questo festival si promuove la consapevolezza dei principi vitali fondamentali, con l’aiuto degli ospiti coinvolti tra cui: Alberto Pellai, Luca Vullo, Lalli Howell, Paola Argentino, Antonio Vulpio, Cristina Bellemo e tanti altri interessanti esperti in ambito culturale-educativo, nazionali e non solo.

La settimana si propone ricca di eventi culturali, in ambito sociale e giovanile, delle capacità e risorse nella disabilità, inerenti l’infanzia e l’adolescenza nonché la genitorialità e la formazione permanente. Tutto attraverso molteplici linguaggi quali musica, pubblicazioni, formazione, letture, spettacoli, tavoli di dialogo, laboratori per bambini, per giovani e adulti, incontri pubblici e conferenze.

Alcuni degli eventi in programma

Domenica 2 ottobre, dalle 15, giornata in collaborazione con il Mei "Una musica può fare" in Piazza del Popolo

Lunedì 3 ottobre, ore 21, a Faventia Sales l'incontro di Cooperativa Sociale Kaleidos e Gilberto Boghi "Adolescenti post-covid: cosa sta succedendo?"

Martedì 4 ottobre, ore 21, il reading poetico-musicale "Feritoie" all'istituto Carchidio Strocchi

Mercoledì 5 ottobre, ore 21, lo spettacolo "Quando ero piccolo avevo i dinosauri poi tutto è andato peggio" di Scenica Frammenti all'istituto Carchidio Strocchi

Giovedì 6 ottobre, ore 21, al Cinema Sarti, lo spettacolo d'improvvisazione "Chi è di scena?"

Venerdì 7 ottobre, ore 21, nella Chiesa della B.V. del Paradiso il concerto del coro gospel Voices of Joy

Sabato 8 ottobre ore 21: lo spettacolo di Luca Vullo "Io al posto tuo" all'istituto Carchidio Strocchi.

Domenica 9 ottobre serata conclusiva del festival al Teatro Fellini

