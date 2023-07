Musica nel Borgo, serenata per clarinetto e arpa

Il terzo appuntamento della rassegna "Musica nel Borgo", ideato dalla Cappella Musicale della Basilica di San Francesco in memoria di Don Ugo Salvatori e in occasione dei 440 anni dalla fondazione della basilica di San Rocco, la cui realizzazione è stata possibile grazie al parroco Don Paolo e alla Fondazione San Rocco, presenta martedì prossimo, 18 luglio, alle ore 21:15, sul sagrato, un concerto che vedrà protagonisti l'arpista Davide Burani e il clarinettista Simone Montaguti.



Un’antica leggenda celtica narra la storia di una giovane dea, che si era offerta per insegnare l’amore all'umanità. Ma invano: l’uomo preferì la guerra e la dea, in lacrime, se ne uscì da un mondo che non aveva accettato il suo dono. Quando giunse sulla riva del mare le onde udirono il suo tormento e, commosse, la addormentarono col loro sussurro. Giunse l'ora in cui il sole cedette il cielo alla luna, il cui canto si rifrangeva, con bellezza sconvolgente, nelle mille luci delle stelle. Il vento poi, passando tra le onde, innalzava il tono di questa voce e ora lo abbassava. La dea, ridestata da questo soave concerto marino, capì che doveva lasciare che l’uomo seguisse la propria via. Stava per andarsene, quando un ultimo saluto del vento portò le note del canto del mare contro il corpo di una balena priva di vita che, poco lontano, giaceva abbandonata dalla marea. Le ossa, vibrando alla sollecitazione del vento, magicamente riproducevano l’esatto suono che la dea aveva udito nel suo tormento. Ella allora raccolse i nervi ed i tendini li tese, sì che producessero suoni diversi, acuti o gravi, secondo la lunghezza. In breve tempo tutte le corde avevano ricevuto il proprio suono le cui vibrazioni trasmettevano alla sua anima soavi armonie celesti.



Al mattino, lo strumento era qualcosa di vivo e vibrante e le sue armonie cantarono l’amore per l’uomo. La dea chiamò lo strumento “Clarsach” che vuol dire “voce cristallina del cuore“. Ed è coinvolgente udire questa voce insieme a quella del clarinetto, la cui cantabilità, ora allegra, ora malinconica, tocca le corde dell'emozione. Sarà un concerto magico. Musiche di Bach, Bizet, Saint-Saens, Ravel, Massenet, Mascagni, Piazzolla, Morricone. Ingresso ad offerta libera, i cui proventi verranno utilizzati per le opere di San Rocco.