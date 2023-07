"Musica nel borgo": l’Ensemble cameristico Alighieri per un concerto in memoria di don Ugo

Il 25 luglio alle ore 21:00 presso il sagrato della Chiesa di San Rocco a Ravenna, l’Ensemble Cameristico Alighieri, formato da valenti interpreti stimati in Italia e all’estero, presenterà un programma che spazierà dalle composizioni originali per quintetto di fiati alle trascrizioni di pagine che hanno segnato la storia della transizione dalla musica ancora legata a un retaggio ottocentesco a quella proiettata verso la modernità, senza però subire la frattura del pieno. L'appuntamento della rassegna "Musica nel Borgo" sarà in memoria di Don Ugo Salvatori, scomparso tre anni fa. Ingresso a offerta libera. Il ricavato verrà devoluto per le opere di San Rocco.