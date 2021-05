Musica nella Basilica per celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Ravenna celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, in programma il 12 maggio, attraverso un programma di eventi che si apre venerdì 14 maggio alle 20:00, presso la Basilica di San Francesco, con un concerto in ricordo dell'infermiere Mirco Coffari. Le pianiste Alessandra Ammara e Mary Veloce suoneranno per l'occasione musiche di Ravel, Chopin, Schubert e Schumann.

La celebrazione della Giornta dell'Infermiere proseguirà poi con lo spettacolo dell’attore Ivano Marescotti, in programma al Teatro Dante Alighieri, il 23 maggio alle ore 20:00.