Musica per la Pace: in concerto Easypop, Lyubomir Zgurskyi e tanti altri

Musica per la Pace raddoppia con due serate a Forlì e a Faenza: una grande maratona musicale per la pace di artisti e band del territorio faentino e romagnolo per la pace a cura del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti per una raccolta fondi a favore dei profughi di guerra accolti dalla Caritas.

Sabato 25 giugno appuntamento a La Birreria di Faenza a partire dalle ore 20. Si esibiranno nell’ordine: Alexian Spinelli Duo e poi Sara Calamelli (già vincitrice dello Zecchino d'Oro), Gabriele Andrini, Sonogiove, Emoji of Soul, Claudio Toschi, Francesco Chiari, Giorgia Montevecchi, Tupamaros, Cerchi Sonori e gli Easypop con il cantante ucraino Luybomir Zgurskyi.