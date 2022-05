Musica sacra per aiutare il prossimo: alla Collegiata il Concerto per Cristiana

Prezzo non disponibile

Si tiene domenica 22 maggio, ore 20.30, nella Chiesa della Collegiata di Lugo il Concerto per Cristiana: l'appuntamento musicale organizzato dall'associazione di volontariato "In chiave Cristiana" in ricordo di Cristiana Ferretti, giovane cantante lirica scomparsa nel 2012.

"Nel decennale della salita al cielo di Cristiana, abbiamo pensato ad una serata di canti che possano esprimere la bellezza di una quotidianità, come quella di Cristiana, vissuta nella certezza che nulla va perduto, tutto in noi ha un percorso misterioso e prezioso, che costruisce un bene che resta per sempre", raccontano gli organizzatori.

Protagonista della serata sarà il coro Amarcanto di Rimini che proporrà il concerto Sacro Quotidiano, serata di canti religiosi, antichi e popolari. Il ricavato della serata del 22 maggio servirà a continuare a sostenere a distanza 6 ragazzi presso il centro educativo São Charbel in Brasile attraverso la Fondazione AVSI.