Musica, sagre, cinema e mercatini: più di 80 eventi con "Massa Lombarda Estate"

Oltre ottanta eventi arricchiranno e animeranno le vie e i luoghi di Massa Lombarda. Musica, spettacoli, incontri, cinema e mercatini saranno i protagonisti dell’estate massese.

Amministrazione comunale, associazioni di volontariato, comunità parrocchiali e InMassa Rete d’Imprese propongono e organizzano diverse iniziative su tutto il territorio dedicate ai cittadini massesi e non solo.

Gli eventi sono stati presentati martedì 31 maggio in conferenza stampa dal Sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, dall’Assessore alla Cultura Elisa Fiori e dai rappresentanti delle Associazioni di volontariato e di impresa coinvolte negli eventi.

“Per molti il cuore è un muscolo, per Massa Lombarda il cuore sono gli oltre 500 volontari che si prendono cura della nostra comunità - ha dichiarato il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi - La generosità delle associazioni ancora una volta supera se stessa anche nell’organizzazione di questo cartellone. Sono molto orgoglioso di come insieme riusciamo ad affrontare le difficoltà ma anche di come siamo capaci con leggerezza di occuparci dello svago e delle nostre tradizioni”

Anche l’Assessore alla Cultura Elisa Fiori ha dichiarato: “Un’estate che segna grandi ritorni: dalla Sagra delle Sfogline alle feste mercato, passando per la rassegna dei film dell’Arena all’imminente Sagra del Cappelletto. Grande attenzione sarà dedicata agli eventi per i giovani come quello ospitato a giugno dal JYL che prende il titolo di Groove. Come amministrazione ci teniamo a ringraziare gli oltre 500 volontari che fanno tutto questo con passione ed entusiasmo e che non si sono mai fermati nemmeno quando sarebbe stato facile gettare la spugna.”

Il programma

Tutti i venerdì dell'estate le vie del centro e la piazza sono animate dai mercatini con “Feste Mercato 2022”. I commercianti aprono i negozi oltre l’orario canonico e la città si riempie di raduni, concerti, sfilate e iniziative artistiche e sportive.

Nel mese di giugno si parte, da venerdì 3 a domenica 5, con la sagra del cappelletto al Centro Polisportivo Massese con il ricavato che sarà devoluto all’ Istituto Oncologico Romagnolo. Sabato 4 giugno ci sarà la ormai tradizionale Festa de Pargher dalle 15 alle 23, in via della Cooperazione, che presenta l'Asfalto dayin edizione notturna, un grande spettacolo per gli amanti dell'automobilismo con gimkana, esibizione di auto di serie, preparate e storiche.

Dal 6 giugno al 18 giugno al Centro Culturale Venturini avrà luogo la mostra delle tavole illustrate del libro “La farfalla senza ali” scritto per Aido Bassa Romagna.

Sabato 11 giugno alle ore 10:30 sempre al Centro Culturale Venturini ci sarà la lettura animata del libro nel giardino per i bambini dai 6 ai 10 anni. Sempre sabato spazio alla musica pop, indie e rock nel giardino del JYL (Viale Zaganelli, 2) con i Caveja, Carlos, Freaks Out e Colimbo a partire dalle ore 18.

La Caritas di Massa Lombarda, domenica 12, organizza la festa dedicata alle scuole in Piazza Matteotti con animazione per bambini, musica dal vivo, premi a sorteggio e stand gastronomico.

Gli allievi della Scuola di musica Antonio Ricci, dalle ore 18:30 di martedì 14 giugno, saliranno sul palco della Sala del Carmine per mostrare alla città l'esito del loro percorso musicale.

Il 18 giugno, al Centro Culturale Venturini, l’influencer Vanessa Padovani presenta il suo libro "Mamma posso fare il TikToker?". Sempre sabato l’associazione Insieme per Massa 2000 organizza una pizzata al Parco della Pace dalle ore 19.

La musica degli Ingranaggi Festival arriva a Massa Lombarda e Lili e Gem si esibiranno in concerto il 21 giugno in Via Marzabotto,16.

Il primo mese estivo termina domenica 26 con un evento dal titolo “Serata in Confine” a Villa Serraglio in cui, alle 18, verrà presentata la mostra fotografica di Salvatore Grillo e il libro d’artista di Tonino Mosconi.

Il mese di luglio scatta con gli appuntamenti organizzati dal Circolo Massese, sulla storia e sulle curiosità locali che si terranno nel Terrazzo di Piazza Matteotti nei sabati dal 2 al 23. A partire dal 4 fino al 29, si potrà partecipare a “Un’estate in radio 2022” dove ci saranno laboratori incentrati sulla musica, giochi sportivi e game design, aperto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dalle ore 15 alle ore 18.

Dal 5 luglio fino a fine agosto, tutte le sere da martedì a domenica, iniziano le programmazioni al cinema all’aperto “Arena in Massa”, presso il Museo della Frutticoltura. La rassegna si aprirà con il film "Criminali si diventa" in cui interverrà l'attore Ivano Marescotti. La 31° edizione del festival internazionale del Folclore si terrà venerdì 22 luglio in Piazza Matteotti e avrà come protagonisti musicisti, cantanti e ballerini provenienti da diverse parti del mondo.

Gli incontri continuano lunedì 25 luglio, presso Area Feste di via Rabin, con ANPI che presenterà il libro “Il Paese della frutta” di Mauro Remondini, una storia che racconta le vite e i valori delle persone del periodo 1919-1945. A seguire “Pastasciutta Antifascista” in ricordo del 25 luglio 1943, caduta del fascismo.

Come ultimo appuntamento del mese, venerdì 29, all’interno dell’antico Lavatoio si terrà “Elementi Festival” in cui sarà possibile assistere alle innovative esibizioni live di Domiziano Maselli e Leonardo Rubboli, due giovani artisti contemporanei.

Gli eventi in programma nel mese di agosto cominciano subito nel primo lunedì con un concerto di violini offerto da AUSER, presso piazza Matteotti.

Nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto nella zona artigianale Fruges, l’associazione Festa de pargher allestirà la “Sagra della motoaratura”, un evento che nasce dalla volontà di alcuni giovani agricoltori locali di far avvicinare le persone alla tradizione agricola.

Il Piccolo Festival della Narrazione raccoglierà invece tre appuntamenti con musica e suggestioni letterarie, il primo dei quali avrà luogo nella mattinata del 6 agosto, a partire dalle ore 6 con gli Afterglow che si esibiranno in un concerto con proposte di diversi generi musicali al sorgere dell’alba nella splendida cornice del Lavatoio di via Imola.

Per ricordare Miro Fusari, nella giornata di domenica 7, la società ciclistica massese organizzerà una gara per i ragazzi con partenza e arrivo in via Castelletto (sede Minpan). Martedì 9 agosto in piazza Matteotti, AVIS propone uno spettacolo teatrale “E gos dla cocla” della compagnia teatrale di Forlì La Cumpagnì dla Zercia.Nella serata di mercoledì 10 in occasione del Piccolo Festival della Narrazione parteciperanno due narratori romagnoli Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina con lo spettacolo “Made in Romagna”.

A chiusura del Piccolo Festival della Narrazione, mercoledì 17 agosto al Lavatoio di Via Imola saranno ospiti gli artisti Enrico Zambianchi e Fiorenzo Mengozzi, i quali portano in scena “Gataröla", un poema folk in lingua romagnola.

Da giovedì 25 a mercoledì 31, nell’Area delle Feste, sarà allestita la “Sagra delle sfogline” dove sarà possibile assistere alla tradizionale “gara delle sfogline”.

Il 26 agosto è il momento della storica “Festa del buco incavato” arrivata alla 11esima edizione. I produttori venderanno le loro pesche e dalle ore 21,00 sempre in piazza Matteotti si potrà prendere posto per lo spettacolo "Metti una sera d'estate ... con noi" di e con Gianni e Paolo Parmiani.

Anche a settembre il calendario è ricco di appuntamenti. La Festa della Ripresa dà il via a tutte le attività della comunità parrocchiale e inizia sabato 3 settembre e si conclude domenica 11. Una delle date più importanti sarà domenica 4 settembre in cui si disputerà il Palio del Timone, nel quale i quattro quartieri di Massa Lombarda si contenderanno l'ambìto premio.