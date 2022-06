Musica, spettacoli e prelibatezze: torna "in versione estiva" la festa della Primavera in fiore

Torna a Traversara la festa della “Primavera in fiore”, che per quest’anno si propone in un’inedita versione estiva da mercoledì 22 a sabato 25 giugno ed è perciò dedicata al “Solstizio d’Estate”. Dopo la sospensione degli anni precedenti dovuta alla pandemia, l’associazione Traversara in Fiore ha deciso di tornare a promuovere la manifestazione, che pur avendo temporaneamente cambiato periodo consentirà al pubblico di trascorrere come da tradizione piacevoli serate fra cultura locale, spettacoli e buona tavola.

Al centro delle quattro serate di festa sarà lo stand gastronomico, la cui cucina a partire dalle 19 preparerà primi e secondi della tradizione e le ormai celebri costate di maiale alla brace. Alla gastronomia si affiancherà un calendario di intrattenimenti che prevede mercoledì 22 giugno il cabaret romagnolo dei fratelli Gianni e Paolo Parmiani & Ruffini, che riportano il dialetto al centro della scena. La musica sarà protagonista giovedì 23 con Vittorio Bonetti, venerdì 24 con i Basterdrjazz e sabato 25 con i Brév Pat-H Trio.