Musica, spettacoli e proiezioni gratuite: 3 serate speciali a Barbiano

Da giovedì 24 a sabato 26 agosto, al parco Domenico Conti di Barbiano si terranno tre serate gratuite all’insegna del cinema, con incursioni nella musica e nel teatro. L'iniziativa è inserita all’interno del più vasto progetto "Cinema Revolution" sostenuto dal Ministero della Cultura e dall’Associazione nazionale esercenti cinema, che grazie a un finanziamento della Direzione generale Cinema e audiovisivo hanno deciso di portare gratuitamente film ai territori alluvionati. Saranno 17 i Comuni ospitanti, tra territori romagnoli, dell’imolese e del bolognese.

La rassegna inizierà giovedì 24 agosto con Quasi orfano, commedia di Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Venerdì 25 è in programma il film d’animazione Il talento di Mr. Crocodile; infine sabato 26 la programmazione si concluderà con un altro film d’animazione, Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo. Le proiezioni inizieranno alle 21.15 e saranno sempre precedute da uno spettacolo, che avrà inizio alle 20.30: giovedì 24 agosto c’è il concerto jazz e bossa nova dei Goose Trio, venerdì 25 Maria Pio Timo in Recital, mentre sabato 26 si esibiranno Massimo Ghetti e Nicholas Gelli in Classico/Contemporaneo.