Musica, spettacoli, mercatini e bontà romagnole: torna la Fira di Sett Dulur

Da mercoledì 15 a lunedì 20 settembre la Città di Russi tornerà a rivivere il piacere della tradizione con la Fira di Sett Dulur 2021. L'edizione 2021 della Fira di Sett Dulur si svolgerà ovviamente nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per questo motivo per assistere agli spettacoli in programma, visitare le mostre, mangiare negli stand gastronomici o accedere alle attrazioni del luna park, sarà obbligatorio (ad esclusione dei minori di 12 anni) esibire la propria Certificazione Verde (Green Pass). Per velocizzare il controllo del documento saranno istituiti dei punti di verifica e di conseguente rilascio del braccialetto “Fira 2021”, che, una volta indossato, garantirà l'accesso in ogni luogo senza bisogno di ulteriori controlli. I braccialetti potranno essere ritirati presso i punti di accesso comunali (via Roma, piazza Baccarini ed incrocio tra via Maccabelli e corso Farini), gli stand gastronomici e le mostre.

Il programma

Per tutti i giorni della festa nelle vie della città ci sarà il luna park e tanti stand gastronomici con caplèt e bël e cöt. Dal 16 al 20 settembre inoltre: nel parco Ugo La Malfa l'esposizione degli hobbisti in corso Farini il mercato contadino e in via Trieste lo spazio di incontro Gemellaggio.

Mercoledì 15 settembre

corso farini – dalle ore 18.30 SCARABÒCC PAR LA STRÊ giochi e fantasie in corso

campo ghigi, via pascoli – ore 19.45 PARATA DELLE ASSOCIAZIONI PRECEDUTA DALLA BANDA CITTÀ DI RUSSI

via d’azeglio – ore 20.00 CONCERTO DI CAMPANE IN VIA D’AZEGLIO

piazza farini – ore 21.15 LA FIRA SI VESTE moda e spettacolo

giardino della rocca – ore 21.30 Treppinfira a...pre...! Mr Bang, un grande ritorno

Giovedì 16 settembre

piazza farini – ore 19.30 SIGNORI QUESTO È IL BËL E CÖT l’assaggio del bël e cöt e della canèna

biblioteca comunale, via godo vecchia – ore 21.00 LE STRADE DI RUSSI – storie, luoghi e personaggi, presentazione degli autori Fabio Pasi e Luciano Minghetti

piazza farini – ore 21.00 TOMBOLA IN PIAZZA animazione della serata a cura di duoidea

giardino della rocca – ore 21.30 Treppinfira a...pre...! The Strikeballs in concerto

Venerdì 17 settembre

giardino della rocca – ore 18.00 VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM” e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

biblioteca comunale, via godo vecchia – ore 21.00 Haiku della peste Katia Dal Monte presenta il volume di Gianni Cascone

piazza farini – ore 21.00 GOODFELLAS in concerto

giardino della rocca – ore 21.30 Treppinfira a...pre...! Giò Gasdia & Slow eMotion in concerto

Sabato 18 settembre

piazza farini – dalle ore 7.30 RADUNO CICLOTURISTICO

27° trofeo “Fira di Sett Dulur”

giardino della rocca – ore 10.30 CELEBRAZIONI DEL 25° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI RUSSI E DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI SALUGGIA

piazza farini – ore 17.00 giochi per TUTTI pomeriggio ludico

giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30 Treppinfira a... zirandl?n Silvia Martini in...psicopatica

giardino della rocca – ore 18.00 VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM” e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

piazza farini – ore 20.00 MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI

biblioteca comunale, via godo vecchia – ore 20.30 Serata della canèna – INCONTRO DIVULGATIVO. PRIMA DEL NOVELLO: LE UVE “TRAVERSE” E L’USO DELLA CANèNA IN BASSA ROMAGNA itinerario della biodiversità viticola della regione Emilia-Romagna PREMIAZIONE DEL CONCORSO UNA CANÈNA DA OSCAR

piazza farini – ore 21.00 19º RADUNO DELLE FRUSTE E… NON SOLO

vie della città – dalle ore 21.00: Treppinfira a... zirandl?n

corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano

via maccabelli: Berto di Strada

via vecchia godo: Giulio Attovianelli

biblioteca, via godo vecchia: Andrea Menozzi e Valentina Franchino

centro paradiso, via roma: Contrada Lamierone

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandl?n: Felice Pantone

Domenica 19 settembre

piazza farini – ore 8.00 BASTA UN ATTIMO test di idoneità alla donazione del sangue

residenza municipale, piazza farini – dalle ore 9.00 ANNULLO filatelico della Fira di Sett Dulur

piazza farini – ore 9.30 la fattoria in piazza promosso da coldiretti ravenna e araer L’AGRIAPERITIVO DEI CUOCHI CONTADINI promosso da coldiretti ravenna e terranostra LA FESTA MERCATO DEI SALUMI COTTI chef to chef e produttori locali di canèna

teatro comunale, via cavour – ore 10.00 ARTORAN A ROSS incontro con i russiani lontani PREMIO UN AMICO PER RUSSI

giardino della rocca – ore 10.00 TREPPINFIRA a... zirandl?n Michele Carnevali in... omaggio a Morricone

giardino della rocca – ore 10.30 VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM” e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

piazza farini – ore 16.30 e 21.00 ORCHESTRA LA STORIA DI ROMAGNA

giardino della rocca – ore 17.30 e 21.30 TREPPINFIRA a... zirandl?n O come arachide

vie della città – dalle ore 21.00 Treppinfira a... zirandl?n

corso farini: Lucia Osellieri e Santosh Dolimano

via maccabelli: Felice Pantone

via vecchia godo: Berto di Strada

biblioteca, via godo vecchia: Dottor Stock e Valentina Franchino

centro paradiso, via roma: Mi linda dama

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandl?n: The Journey of the Best Wishes

Lunedì 20 settembre

lago meeple lake di bagnacavallo – ore 9.00 28° TROFEO AMO D'ORO CITTÀ DI RUSSI gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello

casa della salute, piazza farini – ore 15.00CAMMINATA DELLA SALUTE

corte della rocca – ore 15.30 MERENDA AL MACCABELLI con canti e musica

centro paradiso, via roma – dalle ore 17.30 Treppinfira A... zirandl?N Luca Chieregato

giardino della rocca – ore 18.00 VISITA GUIDATA A RUSSI “ALLA RICERCA DELL’ANTICO CASTRUM” e aperitivo in cantina con canèna e bël e cöt per info e iscrizioni: 339 3894993 (Agnese Bassi, guida turistica)

piazza farini – ore 20.30 PREMIAZIONE CONTEST FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO”

piazza farini – ore 21.00 CLASSICA ORCHESTRA AFROBEAT ensemble da camera di 14 elementi diretto da Marco Zanotti

vie della città – dalle ore 21.00 Treppinfira a... zirandl?n

corso farini: Felice Pantone

via maccabelli: Andrea Menozzi

via vecchia godo: Berto di Strada

biblioteca, via godo vecchia: Silvia Martini e Valentina Franchino

teatro comunale, via cavour: Angelica Foschi

a zirandl?n: chi c'è c'è

giardino della rocca – ore 21.30 Treppinfira a... zirandl?n Dottor Stock