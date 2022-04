Musica, spettacolo e menù romagnolo alla festa del primo maggio "Fra realtà e desiderio"

Dal 30 aprile al 1 maggio torna, dopo due anni di stop per covid, la festa del 1 maggio "Fra realtà e desiderio" promossa dal circolo di Rifondazione Comunista "Un altro mondo è possibile" di Ravenna. Quest'anno sarà organizzata insieme ai circoli di Cervia, Conselice, Villa San Martino, oltre ai Giovani Comunisti/e di Ravenna e all'Associazione Amicizia Italia-Cuba. La festa si terrà a Mezzano presso il campo sportivo in via don E. Tanasini, 3.

La festa partirà la sera del 30 aprile alle 19.30 con la cena. Alle 21.00 il concerto dei BellaCiaoTrio: Gianluigi Tartaull (voce e chitarra), Ivan Corbari (e fisarmonica), Umberto Rinaldi (voce e chitarra) suoneranno un repertorio di canzoni popolari e politiche. Seguirà il monologo teatrale "Vogliamo il pane, le rose, la musica, il teatro..." a cura dei Giovani Comunisti/e.

Per la festa dei lavoratori del primo maggio, ci saranno eventi tutto il giorno con la possibilità di pranzare e cenare. Alle 15.00 inizierà il dibattito "Noi vivremo del lavoro... Per un nuovo progetto eco socialista di vita, per gli umani in pace tra loro e con la natura." Gli ospiti sono: Elena Mazzoni responsabile nazionale ambiente di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Pippo Tadolini coordinatore campagna "Per il clima fuori dal fossile" di Ravenna, Michael "Mocho" Farina cosegretario del circolo "Un altro mondo è possibile" e coordinatore dei Giovani Comunisti di Ravenna. Modera Alessandro Bongarzone, già candidato sindaco di Ravenna dei Comunisti Uniti e vice direttore della rivista di analisi e discussione "e Sgranfigni". In collegamento da Cuba Rodolfo Del Pane dell'associazione Amicizia Italia-Cuba.

Dalle 21.30 serata danzante al ritmo caraibico. Il menù della festa è a tema romagnolo di carne e pesce con delle specialità cubane, solo il sabato, o l'anguilla ai ferri, solo la domenica a pranzo su prenotazione. Il mojito invece ci sarà sempre. Per informazioni e prenotazione Antonella 3474844703, Stelio 3421844806.