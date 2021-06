Musica, storia e spettacoli al Festival della Romagna: un grande omaggio da Fellini a Casadei

Parte la kermesse cervese del “Festival della Romagna” giunta alla sua VIII edizione. Da giovedì 17 a lunedì 21 giugno, cinque giorni di spettacolo, storie e voci di un territorio. Sul palco di piazza Garibaldi a Cervia sfilano artisti e narratori della Romagna per raccontare ogni aspetto della loro terra: dalla musica alla danza, dalla comicità alle sue tradizioni. Centrali poi saranno gli omaggi ad acluni grandi personaggi romagnoli, come Federico Fellini, Giulietta Masina e Raoul Casadei.

Il programma

L’inaugurazione degli eventi di questa edizione è prevista giovedì alle ore 20,30 ai Magazzini del sale, alla presenza delle autorità. La serata inizierà con la performance dei ragazzi del Liceo Artistico e Musicale A. Canova di Forlì, intitolata “L’oscurità è il punto dove la luce sembra sottrarsi, ma è proprio nel buio che dobbiamo provare a trovare la luce”. Un richiamo sia alla oscurità/solarità dei poemi danteschi ma anche il richiamo forte ai motivi di una uscita dal tunnel della crisi, della paura, del ritorno a una nuova consapevolezza individuale e collettiva. Si prosegue in Piazza Garibaldi alle 21,15 con La Romagna dei talenti: concerto “Dopo una lettura di Dante. Da Listz alla modernità” anch’essa a cura del liceo artistico A. Canova di Forlì.

In questa serata saranno conferiti il Premio Romagna - Talenti ai fratelli Elena e Francesco Faggi giovani musicisti, compositori e cantanti forlivesi reduci dal successo ottenuto ad Italia’s Got Talent e da Sanremo Giovani; mentre il Premio Romagna - Musica andrà per questo anno assegnato a Raffaello Bellavista pianista e cantante lirico e crossover ravennate, reduce dal grande successo ottenuto, assieme alla cantante e stilista Serena Gentilini, con la performance dedicata a Dante in occasione dei 700 anni dalla sua morte con una incursione nell’assoluta modernità dei temi musicali che Bellavista sa contaminare fra repertorio lirico di tradizione e innovazione stilistica musicale.

Venerdì alle 21.15 piazza Garibaldi si riempie di allegria con lo spettacolo del comico Alessandro Politi, prima di passare alla danza con "Cartoline dal Mondo", uno spettacolo del Kriterion Officina dei Sogni di Cervia.

Sabato dalle 21.30 è poi in programma una grande serata folk in ricordo di Raoul Casadei, presenta il comico Sgabanaza e intervengono: Renzo e Luana, l'Orchestra AMici del Sole e Alice e Sauro. Ospite anche la famiglia di Raoul Casadei.

Domenica alle 21.30 il centro di Cervia ospita la Romagna in musica: tra balere, danze e performance. Animano la serata la band Montefiore Cocktail, il cantastorie Francesco Gobbi, il rapper Irol Mc, Mirka e Mario Galbucci, Gastone Guerrini e Stefano Bernardeschi.

Lunedì, a partire dalle 21, il festival si chiude con un omaggio a Giulietta Masina e Federico Fellini, con il ricordo e l'omaggio di tanti amici della coppia che ne racconterà la loro "romagnolità" a Roma. Intervengono: la nipote Francesca Fabbri Fellini, Milena Vukotic, Leopoldo Mastelloni, Liana Orfei, Letizia Bisacchi, Davide Ricci, Gianfranco Miro Gori e Daniele Baronio. Coordina il giornalista Pietro Caruso, accompagnamento musicale di Mario Mariani.

Le Mostre

Il Festival si arricchisce di anno in anno di mostre dedicate agli artisti ed ai personaggi influenti della nostra amata Romagna, tra i quali Gianni Cianciarini, Pellegrino Artusi, Dante e Federico Fellini. Le opere saranno esposte presso i Magazzini del Sale. Si ricorda invece il Fellini dell’infanzia con la mostra Dante Infante, disegni del giocattolaio Roberto Papetti e L’infanzia di Fellini su disegni di Onorio Bravi realizzate dall’Antica Stamperia Pascucci, oltre alla mostra Omaggio degli artisti a Federico Fellini del Comune di Gambettola.