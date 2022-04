Musica, trattori e prelibatezze romagnole alla sagra di Primavera di Pieve Corleto

Torna da venerdì 22 a lunedì 25 aprile la sagra di Primavera di Pieve Corleto che propone ottima cucina romagnola ed eventi per tutta la famiglia fra musica, sport e spettacoli. Tante prelibatezze da gustare allo stand gastronomico che sarà aperto: venerdi dalle 19.00, sabato dalle 18.00, domenica e lunedi apertura ore 8.30 per la colazione alla sagra e poi pranzo e cena alle 12:00 e alle 18:00,

Venerdi 22 aprile alle 20 c'è il folk irlandese, italiano e romagnolo degli Etilisti Noti. Sabato alle 20 spazio al pop rock anni ’80 dei Mama Mouse. Domenica si pare alle 9 con la “15^ Podistica di primavera”, gara non competitiva a premi, organizzata da “Linci Branco Podistico”. Alle 14.30 esibizione della scuola di ballo Wild Angels country dance, mentre nel pomeriggio si prosegue con il laboratorio di Ceramica a cura di Antonella Amaretti, Truccabimbi e animazione con Tata Fata, dimostrazione di cesti in vimini e giochi di ruolo a cura della Gilda del Leone Rosso. Alle 20 arriva poi il Musicabaret con Davide Lazzarini e Michele Foschini. Lunedì 25 aprile la festa propone alle 15 i balli popolari di una volta con Lucio e Andrea. Nel pomeriggio laboratorio di Ceramica a cura di Vittorio Ragazzini, truccabimbi e animazione con Tata Fata, dimostrazione di cesti in vimini e giochi da tavolo e wargames a cura della Compagnia del Grifone. Alle 17 dimostrazione della ASD Diamante Torelli ginnastica ritmica. Alle 20 gran finale con gli Ossi di briscola in concerto.

Inoltre per tutta la durata della sagra, ci saranno l'esposizione e la dimostrazione di accensione di trattori Landini Testa Calda e altri trattori d’epoca. Nei pomeriggi di domenica e lunedi sarà possibile visitare la cripta millenaria dalle ore 15:00 alle ore 19:00.