Da Broadway a Cervia: il "Calzini horror picture show" torna a teatro 

Al Teatro Comunale "W. Chiari" di Cervia torna in scena la Compagnia dei Calzini Spaiati, impegnata sabato 10 febbraio alle ore 18 nell'avventura del "Calzini Horror Picture Show", per la direzione artistica di Giulia Torelli: un adattamento di successo dal grande classico di Richard O'Brien che è divenuto un cult, adorato da intere folle di fan in tutto il mondo. Un autentico evergreen di Broadway, irriverente e adrenalinico, con una storia avvincente esaltata da una coinvolgente musica dal vivo.

Dal 2009 la Compagnia dei Calzini Spaiati porta in scena spettacoli teatrali che spaziano dalla prosa al musical, con la musica dal vivo come presenza costante delle performance. Innamorati del palcoscenico e a loro volta amatissimi, gli artisti della Compagnia hanno raccolto negli anni consensi sempre crescenti, con serate da tutto esaurito, premi e riconoscimenti.

La biglietteria dello spettacolo (intero: 10 €, ridotto under 25: 5 €) è già attiva all'indirizzo biglietteria@lacorelli.it. L'evento è frutto della preziosa sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura, Comune di Cervia, AIAM e Tuke SAS.