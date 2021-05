Musiche e letture per il Sommo Poeta: torna "Incanto Dante"

Domenica 9 maggio, alle ore 19.30, nella Basilica di San Francesco di Ravenna, il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali e la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco presentano il primo appuntamento della stagione 2021 di “Incanto Dante”, la rassegna che unisce le letture della Divina Commedia di Dante Alighieri a una scenografia per immagini e musiche scelte per l’occasione.

Come da tradizione della manifestazione culturale, dopo una breve introduzione alle letture, gli attori Consuelo Battiston e Alessandro Renda leggono i canti VII – VIII - IX - X del Paradiso. Inizialmente ci troviamo nel cielo di Mercuro, dove gli spiriti operano per esaltare la gloria terrena. Il poeta incontrerà Giustiniano, che intonerà un canto di elevazione a Dio. La scena si sposterà poi nel cielo di Venere, con i colloqui sugli spiriti amanti. Protagonista dell’VIII canto è Carlo Martello. “Voi che ‘ntendendo il terzo ciel movete.” Avvolto di luce, Carlo Martello abbaglia Dante. Personaggio molto stimato dall’Alighieri, che gli riconosceva un primato sugli uomini. L’ottavo canto del Paradiso è contraddistinto dalla profezia di Carlo Martello sulla discendenza e l’eredità morale e spirituale. Temi che incontreremo anche nel nono canto, dove Cunizza narra al poeta di Folchetto di Marsiglia, che si batté contro l’avarizia del clero. La vera ascesa è nel decimo canto, in cui Dante e Beatrice incontrano San Tommaso d’Aquino: la sola contemplazione della perfezione del Creato, ovvero dell’opera di Dio, è di per sé bellezza sublime. Il canto si chiude con il coro e la danza delle anime.

Battiston e Renda introdurranno agli spettatori le letture che verranno interpretate nel corso della serata. L’orchestra della Cappella della Basilica di San Francesco eseguirà gli intermezzi musicali, durante i quali verranno proiettate immagini tratte da pubblicazioni conservate presso la biblioteca del Centro Dantesco di Ravenna, contestuali alle letture. Ingresso a offerta libera.