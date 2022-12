Musiche tradizionali e canti natalizi per il Concerto degli auguri a Castiglione

Mercoledì 28 dicembre, alle 21, nella sala Tamerice, in via Vittorio Veneto 21 a Castiglione di Ravenna, l'associazione Culturale Castiglionese “U. Foschi”, in collaborazione con l'assessorato al Decentramento, organizza il tradizionale “Concerto degli Auguri” con la partecipazione del Coro Renzo Calamosca, che eseguirà musiche tradizionali e canti natalizi. Al termine brindisi e buffet per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. La cittadinanza è invitata a partecipare.