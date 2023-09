Artisti in campo per l'alluvione: a Russi di scena la serata di raccolta fondi "Questa terra spalata"

L'alluvione della scorsa primavera ha colpito duramente le nostre comunità ed è stato di conforto il canto spontaneo di "Romagna mia", intonato dai volontari intenti a spalare fango. Da quello spirito è nata la canzone "Spalata" del gruppo locale Jean Fabry e successivamente l'idea di una iniziativa di raccolta fondi.

Grazie al Comune di Russi e al Centro Sociale Culturale Porta Nova è stata quindi organizzata la serata dal titolo "Questa terra spalata. La Romagna come non l'avete mai vista (o sentita)", a cui parteciperanno musicisti e artisti della zona, che proporranno la loro personale idea di Romagna. L'iniziativa si terrà venerdì 29 settembre, alle ore 20.30, al Centro Sociale Culturale Porta Nova di Russi, in via A. Moro 2/1.

Protagonisti dell'evento saranno gli artisti Claudio Molinari, Gloria Ferretti, Gil'Ô, Gianni Zauli, Zeno, SP, Filo Beats, Jean Fabry, I Santini, Centro Paradiso, più altri ospiti a sorpresa. Condurrà la serata il cronista locale Federico Savini. Ingresso a offerta libera pro alluvionati.