Nada porta a Ravenna il nuovo album: “La paura va via da sé se i pensieri brillano”

“La paura va via da sé se i pensieri brillano”: queto è il titolo del nuovo album di Nada, che viene pubblicato a tre anni dal precedente disco di inediti “È un momento difficile tesoro”. Dieci brani, profondi ed essenziali, interamente scritti e composti da Nada e che descrivono la continua evoluzione stilistica di quest’artista senza compromessi e senza tempo. Un album che, il 22 ottobre, viene presentato in concerto al Bronson di Madonna dell'albero. Biglietti: 18 euro in prevendita, 22 euro alla porta.

Nel nuovo disco, Nada affronta i sentimenti che infuocano la sua anima, con un lavoro di introspezione continuo, ma è anche sferzante nella sua indignazione per un mondo sempre più indifferente e disumano. Gioia, inquietudine, amore, paura; lo Ying e Yang che alberga in tutti noi, messo a nudo e offerto in un rito laico di condivisione. È riconoscibile, autentica, con testi immediati e senza abbellimenti, che vanno al cuore, all’essenziale. È rock nell’anima, nell’attitudine, nel suo essere controcorrente, da sempre e per sempre. E lo è nel suono, che anche in questo nuovo capitolo della sua discografia Nada ha affidato alle mani e ai cursori di John Parish, che nell’album non solo produce ma suona quasi tutti gli strumenti.