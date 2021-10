Nadia Terranova e Mara Cerri presentano il romanzo “Il Segreto”

Continuano gli incontri con le autrici, organizzati dalla Casa delle Donne di Ravenna all’interno della rassegna “A spalle nude”. Sabato 23 ottobre alle 15.30, le protagoniste sono la scrittrice Nadia Terranova e l’illustratrice Mara Cerri che presenteranno il romanzo “Il Segreto” (Mondadori Editore). L’appuntamento è alla Sala Muratori della Biblioteca Classense. Dialogano con loro l’attrice e drammaturga Chiara Lagani e Luana Vacchi della Casa delle Donne.

La penna toccante e poetica di Nadia Terranova si intreccia alle illustrazioni sublimi di Mara Cerri in un romanzo grafico di rara delicatezza che racconta la scoperta di sé con un tocco di realismo magico. Adele ha 11 anni, una nonna che adora e compagne di classe con nomi di fiori: Iris, Dalia, Rosa e Margherita. Adele ha anche un grande segreto che la fa soffrire. La nonna, allora, le suggerisce di andare in giardino, scavare una buca, confidarlo alla terra, e poi ricoprirla, così se ne libererà, come se piantasse un seme. Adele segue il consiglio e, da quel giorno, nel giardino della nonna, nel punto in cui ha piantato il suo segreto, nasce un mondo sotterraneo: un ragazzo della sua età e strane creature prendono vita, a volte più reali, a volte fantasmatiche, pronte ad aiutare Adele nel suo viaggio nel mondo. Dagli 11 anni.