Narrativa e autori: tante proposte di formazione per gli insegnanti

La biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo e la sua sezione Ragazzi hanno definito un’ampia e variegata offerta formativa rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con incontri in programma fino a dicembre.

Tutti gli incontri avverranno nel Salone Estense della Rocca di Lugo e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione. Gli incontri sono gratuiti e documentati dalle firme di presenza, ai docenti verrà rilasciato attestato di partecipazione.

Il primo appuntamento è lunedì 19 ottobre dalle 14.30 alle 17 con “Circonferenza Rodari”, incontro di formazione rivolto a docenti della scuola primaria, a cura dell’attrice, regista e formatrice Alessia Canducci e della libraia esperta di promozione della lettura Alice Bigli.

Martedì 27 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 si continua con “A scuola con gli albi”, incontro di formazione rivolto a docenti ed educatori di nidi e scuole dell’infanzia e del primo biennio della scuola primaria, a cura di Antonella Capetti, docente ed esperta di letteratura per l’infanzia. Mercoledì 4 novembre dalle 14.30 alle 16.30 spazio a “Il libro di divulgazione scientifica: tipologie, usi e narrazioni”, incontro di formazione rivolto a docenti di scuole secondarie di primo grado, a cura di Tecnoscienza, società di divulgazione della scienza.

Lunedì 16 novembre dalle 15 alle 18 c’è “Libri da leggere e da far leggere. 6-11 anni: cosa e come scegliere per i bambini e le bambine che frequentano la scuola primaria”, incontro di formazione rivolto a docenti di scuole primarie, a cura di Cristina Busani e Irene Catani di Equilibri Cooperativa sociale di promozione e educazione alla lettura. Lunedì 23 novembre dalle 15 alle 18 è in programma “Tell me: parliamo di libri. L’approccio di Aidan Chambers per formare lettori critici e competenti”, incontro laboratoriale rivolto a docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado a cura di Gabriela Zucchini di Equilibri Cooperativa sociale di promozione e educazione alla lettura. “La debolezza è la tua forza” è il titolo dell’incontro di formazione di mercoledì 25 novembre dalle 15 alle 18, rivolto a docenti di ogni ordine e grado a cura di Cristina Bellemo, autrice, giornalista e formatrice.

Due gli incontri di dicembre. Mercoledì 2 dicembre dalle 15 alle 18 c’è “Dove vanno le anatre d’inverno. Grandi autori e grandi temi della narrativa per adolescenti e giovani adulti”, incontro di formazione rivolto ai docenti di scuole secondarie di secondo grado a cura di Nicola Galli Laforest di Hamelin, Associazione di promozione della lettura, del fumetto e dell’illustrazione. Infine, mercoledì 9 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 si parla di “Cambiamento climatico. Per definizione multidisciplinare e inclusivo”, incontro di formazione rivolto a docenti di scuole secondarie di secondo grado a cura di Tecnoscienza, società di divulgazione della scienza.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la Sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0545 38558 o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.