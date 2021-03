Nasce “Stupefilm”, un concorso cinematografico per combattere la droga

La forza del cinema per condurre la lotta alla droga. Nasce in Romagna “StupeFilm Italy Contest” il concorso di video che vedrà protagonisti i giovani studenti delle scuole medie per una cultura libera dalla droga. Scopo del contest è infatti attivare i giovani consentendogli di utilizzare la loro inventiva e creatività per divulgare intorno a loro una sana idea di prevenzione e lotta alla droga con la realizzazione di cortometraggi e video da loro ideati e realizzati.

“StupeFilm” nasce da un’amicizia sorta per caso fra Marialisa Guzzo, direttrice di “Accademia degli Studi” di Ravenna, e Maria Giuseppina Zuzolo, professoressa dell’Istituto Comprensivo Statale Cervia 2. Il concorso di video, patrocinato dal Comune di Cervia, è riservato agli alunni delle scuole medie d’Italia che sono invitati a realizzare video di prevenzione e lotta alle droghe esprimendosi come più preferiscono.

"Essendo questo un problema sociale, che tocca le giovani generazioni, l’intento è proprio che siano loro stessi a coinvolgere i loro amici con questo messaggio - spiegano gli organizzatori -. Che comunichino, con il loro linguaggio, l’idea che è importante mantenersi liberi mentalmente da ogni effetto legato alle sostanze, in salute fisica, con piene capacità di studiare, per creare una vita di successo liberi dalla droga".

Giudici del concorso sono i registi pluripremiati Gian Paolo Mai e Giorgio Molteni della “Scuola Cinema Ravenna”. Il concorso si svolgerà rigorosamente on-line e culminerà il 3 giugno 2021 con un evento sulla piattaforma Zoom e l’assegnazione di 4 premi (Targa Miglior Video, Targa Miglior Regia, Targa Miglior Sceneggiatura, Targa Miglior Attore/Attrice protagonista). Il “miglior Video” verrà presentato al Festival Internazionale di Los Angeles. Il regolamento completo del concorso si trova su www.accademiadeglistudi.it