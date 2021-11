L'atmosfera natalizia conquista la città: un mese di festa fra presepi e mercatini

Dopo l'apertura della pista di pattinaggio e l'accensione delle luminarie in centro prevista nella giornata di venerdì, dal 4 dicembre la città di Ravenna si tufferà ancor più nell'atmosfera natalizia con il ritorno di presepi e mercatini.

I mercatini di Natale

Come da tradizione, durante il periodo delle feste, sono tanti i mercatini natalizi in programma lungo le vie e le piazze del centro storico della città. Dai prodotti artigianali a quelli enogastronomici, passando per gli immancabili dolciumi e articoli da regalo, sono tanti gli espositori che offrono una vasta scelta di originali soluzioni per i regali di Natale.

Sotto i portici di Via Gordini e Via Corrado Ricci torna sabato 4 e 11 dicembre e domenica 5 e 12 dicembre il mercatino "Fatto ad arte" degli hobbisti e creativi di Ravenna, mentre in via Diaz dal 4 dicembre al 6 gennaio si fa spazio al mercatino del naturale e del biologico. Sempre molto attesi sono poi i Capanni di Natale, un originale villaggio di Natale “alla romagnola” nel cuore della centralissima Piazza del Popolo che torna da sabato 4 dicembre a domenica 9 gennaio (orario: 10.00 – 21.30).

Ci sono poi altri appuntamenti singoli legati al Natale, come il mercatino "Passione creativa" in Piazza San Francesco in programma mercoledì 8 dicembre (10.00 – 20.00) con oggettistica, abbigliamento, bijoux per un Natale creativo, oppure il Garage Sale - Christmas shopping, lo speciale natalizio del mercatino dedicato al vintage e alla moda consapevole che torna all'Almagià sabato 11 e domenica 12 dicembre (10.00 – 19.00).

Spazio anche ad altri tradizionali mercatini ravennati: mercoledì 8 dicembre (8.30 – 18.30) in Darsena torna La Pulce d'Acqua, il classico mercato della città in piazza Sighinolfi, che nel corso dell’anno si svolge abitualmente ogni mercoledì e sabato mattina, nel mese di dicembre, prima del Natale, si svolgerà anche la domenica (domeniche 5, 12, 19 dicembre dalle 7.00 alle 19.00). Infine la mostra mercato dell'antiquariato e dell'artigianato si terrà in centro storico (Via Diaz, Piazza Einaudi, Piazza Garibaldi, Portici di via Gordini e Via Ricci) sabato 18 e domenica 19 dicembre (dalle 7 alle 20).

Presepi

Durante il periodo delle festività, tantissime chiese e altri luoghi di Ravenna ospitano bellissimi allestimenti artistici e simbolici legati alle origini del Cristianesimo. A composizioni più classiche e iconiche, si affiancano sperimentazioni contemporanee che abbelliscono le vetrine del centro storico, le strade della città ed alcune località della riviera ravennate.

In città si potranno ammirare il Presepe tradizionale popolare nelle vetrine dell'Ufficio Informazione, Accoglienza Turistica (IAT) di Piazza Caduti della Libertà (8 dicembre – 6 gennaio), il Presepe napoletano a Ravenna: La mia Arte a Palazzo Rasponi dalle Teste (4 dicembre – 9 gennaio), Gloria in Excelsis Deo - Presepe artistico con statue meccaniche nel Duomo di Ravenna (8 dicembre – 31 gennaio), il Presepe Artistico “Il Verbo Incarnato” all'Ospedale Santa Maria delle Croci (8 dicembre – 6 gennaio), il Presepe della Basilica di San Francesco (12 dicembre – 7 gennaio), il Presepe Popolare Stile Romagnolo nella vetrina della Cassa di Risparmio di Ravenna in Piazza del Popolo (15 dicembre – 10 gennaio), la XXV edizione del Presepe artistico napoletano stile ‘700 “La natività” nella vetrina della Banca Nazionale del Lavoro in Piazza del Popolo (18 dicembre – 31 gennaio), il Presepio scenografico Popolare "La Gloria degli Angeli" alla Chiesa San Biagio (8 dicembre – 3 febbraio), il Presepe storico orientale alla Basilica di Santa Maria Maggiore (8 dicembre - 12 gennaio) e il Presepe in metallo in Piazzetta Gandhi (8 dicembre – 8 gennaio).

Fuori dal centro si possono ammirare: il Presepe del Mare alla Chiesa di San Lorenzo di Casalborsetti (8 dicembre – 14 febbraio), il Presepe Valli Pineta nel Parco Pubblico di Marina Romea (8 dicembre – 6 gennaio), il Presepe dei Pescatori al Parco pubblico di Porto Corsini (8 dicembre – 6 gennaio), il Presepe di stile montanaro nella Chiesa Parrocchiale San Giuseppe a Marina di Ravenna (8 dicembre – 9 gennaio), i Presepi di legno in Piazza Saffi a Punta Marina Terme (8 dicembre – 20 gennaio), il Presepe di Lido Adriano nella Chiesa di San Massimiliano Kolbe (12 dicembre - 25 gennaio), la mostra “I Presepi della Romagna” nella Sala Consiliare della Sede comunale decentrata di Piangipane (8 dicembre – 6 gennaio) e il Presepe con statue a grandezza naturale in stile palestinese nel parco antistante la Chiesa Priorale di Sant’Adalberto a Sant’Alberto (19 dicembre – 6 gennaio).