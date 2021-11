Si accende il Natale a Cervia: in piazza l'albero, la pista di ghiaccio e tanti spettacoli

Il Natale a Cervia esalta le tradizioni tra mille iniziative che animano il cuore storico della città, che si trasforma in uno scintillante villaggio di Natale. Presepi tradizionali e di sale, mercatini con le suggestive casette dei sapori e dei colori delle tradizioni artigiane, la pista del ghiaccio ai piedi del maestoso albero di Natale alto circa 14 metri donato da Madonna di Campiglio - Pinzolo, il giardino degli elfi, il trenino, animazioni, esposizioni d’arte, laboratori, spettacoli e attrazioni per tutta la famiglia.

E' fissata per venerdì 26 novembre l'accensione delle luminarie nel centro di Cervia, mentre mercoledì 8 dicembre, alle 17, è in programma l'accensione dell'albero di Natale. Oltre a queste due date, il cuore di Cervia si riempie di eventi natalizi con il calendario di Cervia Christmas Family che terrà compagnia a cittadini e turisti dal 4 dicembre al 9 gennaio. In piazza Garibaldi, oltre all'albero tornano anche la pista di ghiaccio e i Giardini di Natale, insieme agli spettacoli circensi di Petit Cabaret. Sul porto canale spazio al Presepe di Sale sulla burchiella, mentre altri magici allestimenti si troveranno in altri punti del territorio cervese.