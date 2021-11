La magia del Natale sulla pista di ghiaccio "Jfk on Ice"

Per tutto il periodo delle feste di Natale (e non solo) il divertimento aspetta grandi e piccoli sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Kennedy a Ravenna. La pista Jfk on Ice, di 600 metri quadrati, rimane aperta fino a domenica 16 gennaio e prevede diversi eventi e promozioni durante tutto il periodo natalizio.

A rendere l’atmosfera ancora più magica, un’area ristoro a tema natalizio con food truck e capanni con dolciumi, vin brulé, zucchero filato, cioccolata in tazza, bevande calde e tante altre “loverie”. Sempre in piazza Kennedy anche la giostra per i più piccoli.

La pista di ghiaccio rimane aperta, fino al 23 dicembre e dal 10 al 16 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 22:00 e nel fine settimana dalle 10:00 alle 24:00. Nel periodo centrale delle Festività, dal 24 dicembre al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00. Aperture leggermente ridotte il 25 dicembre ed il 1° gennaio, dalle 14:00 alle 24:00, mentre per la notte del 31 dicembre apertura speciale dalle 10:00 alle 2:00 del mattino. Prezzo di ingresso orario 8 euro, 5 euro (studenti universitari: ogni mercoledì e giovedì).