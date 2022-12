Xmas Experience, maxi scivolo e tanta musica: le attrazioni di Natale a Milano Marittima

Un magico percorso multidimensionale per festeggiare il Natale a Milano Marittima. Dal 3 dicembre, luci, musica e attrazioni mai viste arrivano nella località e accompagneranno il pubblico per tutte le feste. Tra le novità c'è la Xmas Experience, attrazione esperienziale che sfrutta la tecnologia 4D per far viaggiare i bambini e l’intera famiglia su una slitta che, da Milano Marittima li porterà fino in Lapponia dove, una volta scesi, potranno entrare nella casa di Babbo Natale, incontrarlo di persona, e consegnargli le loro letterine. C'è poi il maxi scivolo di 24 metri in Viale Gramsci. Ma non è tutto, il programma delle feste di Milano Marittima prevede anche spettacolari luminarie a led, il Natale Gourmet con le sue casette in legno in cui degustare prodotti tipici natalizi e locali, e Gospel Live, un progetto che comprende diverse formazioni musicali del territorio che reinterpretano i classici del genere ricreando quell’atmosfera natalizia che solo la musica sa regalare.

Orari di apertura

Natale Gourmet e Maxi Scivolo: Festivi dalle 10:00 alle 20:00, Feriali dalle 15:00 alle 20:00. Dal 24 dicembre all'8 gennaio dalle 10:00 alle 20:00.

Xmas Experience: Sabato 3 dicembre: 14.00-20.00, domenica 4 dicembre 10.30-13.00/14.00-20.00, da giovedì 8 a domenica 11: 10.30-13.00/14.00-20.00, sabato 17: 14.00-20.00 ,domenica 18 10.30-13.00/14.00-20.00, da venerdì 23 a lunedì 26 :10.30-13.00/14.00-20.00, da martedì 27 a venerdì 30: 14.30-20.00 Sabato 31: 10.30-13.00/14.00-19.00. A gennaio, da domenica 1 a giovedì 5: 14.30-20.00, da venerdì 6 a domenica 8 -:10.30-13.00/14.00-20.00

Gospel live. Sul palchetto allestito in viale Gramsci nella Gospel Live Area, si alterneranno alcuni dei nomi più interessanti della scena Gospel per una serie di eventi che trasporteranno gli ascoltatori di là dall’Oceano, dove i cori gospel rappresentano la tradizione del Natale. Il primo concerto live ha luogo il 3 dicembre con la formazione composta da Valentina Monetta (voce), Simone Migani (piano), Claudio Malerba (batteria) e Mauro Mussoni (basso). Quindi l’8 dicembre sarà la volta di Gloria Turrini (voce), Mecco Guidi (Hammond), Andrea Guerrini (tromba). Sabato 10 tornano Valentina Monetta (voce), Simone Migani (piano), Claudio Malerba (batteria), Mauro Mussoni (basso) e domenica 11 Gloria Turrini (voce), Mecco Guidi (Hammond), Simone Migani (piano). Si prosegue sabato 17 con Messalina Fratnic (voce), Marco Dirani (basso), Paolo La Ganga (chitarra) e domenica 18 con Gloria Turrini (voce), Mecco Guidi (Hammond), Andrea Guerrini (tromba). La magia della Vigilia sarà affidata a Rossella Cappadone (voce), Stefano Paolini (batteria), Simone Migani (piano), Marcello Sutera (basso). Tutti i concerti della Gospel Live Area sono gratuiti e si terranno tra le 17 e le 19.