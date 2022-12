Emozione e magia del Natale: tutti i presepi da ammirare a Ravenna e in provincia

Il Natale porta con sè felicità, magia e tante emozioni. Una serie di sentimenti che vengono espressi anche attraverso i presepi. Fra allestimenti classici e rivisitazioni moderne, fra arte e religione, sono sempre tante le Natività e le composizioni da ammirare nella provincia di Ravenna. Andiamo a scoprire tutti i presepi visitabili.

Presepi nella città di Ravenna

Quattro presepi in vetrina - Ufficio Informazioni Turistiche (IAT), Palazzo della Provincia – Piazza Caduti della Libertà

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 8 gennaio 2023

Giorni e orari: 8.30 – 18.00 (tutti i giorni)

Autore: Raffaella Soprani

Cristo Luce del mondo! - Piazzale del Battistero Neoniano – piazza Duomo, 1

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 8 gennaio 2023

Giorni e orari: sempre visibile, si consiglia la visione notturna

Autore: Gianluca Piccolo

Presepe Artistico “Il Verbo Incarnato” - Ospedale “Santa Maria delle Croci”- Via Missiroli, 10

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio 2023

Giorni e orari: 8.00 – 19.00 (tutti i giorni). Il presepe è sempre visibile presso la chiesa dell’ospedale.

Autore: Ciro Aurilia

Presepe storico orientale - Basilica di Santa Maria Maggiore – Via Galla Placidia

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 12 gennaio 2023

Giorni e orari: 8.30 – 18.00 (tutti i giorni)

Autore: Gruppo parrocchiale guidato da Roberto Sangiorni.

Gloria in Excelsis Deo. Presepe artistico con statue meccaniche - Duomo di Ravenna – Piazza Duomo

Inaugurazione: 8 dicembre dopo la Messa delle 11.00

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 31 gennaio 2023

Giorni e orari: 7.30 – 12.00 / 14.30 – 17.00 (giorni feriali); 7.30 – 12.00 / 14.30 – 19.00 (prefestivi); 8.00 – 12.00 / 14.30 – 19.00 (festivi)

Durante le funzioni religiose non è consentita la visita al presepe.

Autori: Parrocchia di San Giovanni in Fonte della Cattedrale e Alessio Callegaro

XXVIII Edizione Fede Arte e Tradizione. La gloria della nascita di Gesù - Chiesa San Biagio – Via Chiesa, 7

Periodo di svolgimento: 11 dicembre – 3 febbraio 2023

Giorni e orari: 9.00 – 12.00 / 16.00 – 19.00 (tutti i giorni)

Nuova realizzazione con nuovi personaggi rustici pastorali stile settecentesco

Autore: Circo Aurilia

Il paese dei presepi. Presepe in metallo - Darsena di città

Periodo di svolgimento: 14 dicembre – 8 gennaio 2023

Giorni e orari: sempre visibile anche con illuminazione notturna

Presepe in lamiera con 7 figure raffiguranti la natività, di cui la più alta raggiunge i 3 metri di altezza

Autore materiale dell’opera: Enrico Bartolozzi (presso officina Mariport)

Presepe artistico napoletano stile ‘700 – XXVI Edizione. La Sacra Famiglia - Banca Nazionale del Lavoro – Piazza del Popolo, 23

Periodo di svolgimento: 17 dicembre – 31 gennaio 2023

Giorni e orari: 9.00 – 12.00 / 14.30 – 16 (tutti i giorni, escluso festivi)

Presepe a favore della ricerca scientifica Telethon contro le malattie genetiche

Pace in terra agli uomini amati dal Signore - Basilica di San Francesco – Piazza San Francesco

Periodo di svolgimento: 24 dicembre – 8 gennaio 2023

Giorni e orari: 7.00 – 18.30 (durante gli orari di apertura della basilica)

Dietro un arco romanico si apre la Natività, opera e animazione di P. Giovanni Lambertini; attorno: il paesaggio, il fiume, i Magi e i pastori. Nel cielo compaiono di notte le stelle, la luna, gli angeli e la stella cometa che guida i Magi alla Capanna.

Autori: Gruppo MASCI di San Francesco e Alessio Callegaro, opera e animazione di P. Giovanni Lambertini

Praesepium Arte e Musica. Presepe napoletano a Ravenna - Palazzo Polo delle Arti – Piazza Kennedy, 7

Periodo di svolgimento: 10 dicembre – 8 gennaio 2023

Giorni e orari: 15.00 – 18.00 (dal lunedì al venerdì, chiuso dal 24 dicembre all’8 gennaio)

Autore: Ciro Aurilia (progetto e realizzazione)

Presepi nel forese ravennate

Mostra “I Presepi della Romagna” - Mostra diffusa di presepi nei luoghi di aggregazione culturale del paese – Piangipane

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio 2023

Autore: Pro Loco in collaborazione con altri enti

Presepe in stile montanaro - Chiesa Parrocchiale San Giuseppe – Via Tito Speri 20, Marina di Ravenna

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 15 gennaio 2023

Giorni e orari: 9.00 – 17.30 (feriali e festivi). Nei giorni festivi il presepe non è visibile tra le 10.30 e le 11.30 durante la cerimonia religiosa.

Costruito in polistirolo, migliorato ed abbellito costantemente negli anni, meccanizzato nei movimenti dei personaggi, con cambio di luci giorno e notte e contemporanea presenza di musiche.

Presepio vivente di Classe. L’ingresso a Betlemme

Casa dei Ragazzi – Via Romea Sud 224, Classe

Giorni e orari: 24 dicembre, dalle 19.00 alle 23.30; 6 gennaio 2023, dalle 15.00 alle 18.00

Ricostruzione della notte di Natale, nella quale i personaggi vengono interpretati da volontari della comunità di Classe. La vigilia di Natale alle ore 23.45 il corteo in costume si recherà in Basilica di S.Apollinare per la Santa Messa. Il pomeriggio dell’Epifania alle ore 16.30 arriveranno i Re Magi a cavallo portando doni a Gesù e a tutti i bambini.

A cura della Commissione del Presepio Vivente insieme al Parroco Don Mauro Marzocchi

Presepe Valli Pineta. Progetto “La via dei Presepi del Mare” - Parco Pubblico – Viale Italia, Marina Romea

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 6 gennaio 2023

Giorni e orari: sempre visibile

Presepe realizzato con sagome rappresentanti l’ambiente vallivo e pinetale, organizzato dalla Pro Loco di Marina Romea.

Presepe della Sacra Famiglia. Progetto “La via dei Presepi del Mare” - Parco Pubblico – Via Volano, Porto Corsini

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 8 gennaio 2023

Giorni e orari: sempre visibile

Presepe realizzato grazie alla collaborazione di genitori volontari, organizzato dalla Pro Loco di Porto Corsini.

Presepe del Mare. Progetto “La via dei Presepi del Mare” - Chiesa di San Lorenzo – Piazza Marradi, 4 Casalborsetti

Periodo di svolgimento: 8 dicembre – 15 febbraio 2023

Giorni e orari: 8.30 – 18.00 (tutti i giorni)

Presepe realizzato con conchiglie da Belletti Rino. Organizzato dalla Parrocchia di San Lorenzo in collaborazione con la Pro Loco di Casalborsetti.

Presepe di Lido Adriano

Chiesa di San Massimiliano Kolbe – Viale Alessandro Manzoni, 381 Lido Adriano

Periodo di svolgimento: 13 dicembre – 25 gennaio 2023 (con possibilità di proroga)

Giorni e orari: 11.00 – 12.00 / 16.00 – 18.00 (dal lunedì al venerdì); nei giorni festivi mezz’ora prima delle celebrazioni.

Il presepe (2 x 1.50 mt) raccoglie statue in ceramica della tradizione e parti meccanizzate in movimento.

Autore: collaborazione tra l’associazione “Amare Lido Adriano” e la parrocchia di Lido Adriano.

Presepe con statue a grandezza naturale in stile palestinese - Parco antistante Chiesa Priorale di Sant’Adalberto – Piazza Garibaldi, 12 Sant’Alberto

Periodo di svolgimento: 19 dicembre – 15 gennaio 2023

Giorni e orari: sempre visibile e illuminato fino alle 24.00

Autori: Gruppo Parrocchiale di Sant’Adalberto

Presepi a Cervia e dintorni

Il Presepe artistico di Milano Marittima - chiesa Stella Maris terza traversa Milano Marittima

Periodo di svolgimento: 3 dicembre - 8 gennaio

Giorni e orari: Visibile dal tramonto alle 23.00, sulla facciata della chiesa

Presepe sull’acqua - porto canale di Cervia, nell’area dei magazzini del sale

Periodo di svolgimento: 8 dicembre - 8 gennaio

Sempre visibile

Presepe di Sale, Presepe dei Salinari e presepe meccanico - MUSA, museo del sale di Cervia, V.le Nazario Sauro, 24

Periodo di svolgimento: 8 dicembre - 8 gennaio

Orari: tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.00

Presepe nel Duomo di Cervia - piazza Garibaldi, 20

Periodo di svolgimento: 8 dicembre - 8 gennaio

"Venne nel mondo la Luce vera. Quella che illumina ogni uomo"- Chiesa della Madonna della Neve

Periodo di svolgimento: 8 dicembre - metà gennaio

Presepe nella Chiesa di Sant’Antonio - Viale G. di Vittorio, 9A

Periodo di svolgimento: 24 dicembre - 8 gennaio

Presepe fatto con i legni di mare - Pisignano di Cervia

Periodo di svolgimento: 7 dicembre - 8 gennaio

Altri presepi in provincia

Presepe meccanico di San Francesco – Convento di San Francesco a Faenza, Piazza San Francesco 14

Periodo di svolgimento: 24 dicembre - 8 gennaio

Orario feriale: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Festivi: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30

La capanna del bambinello, mostra di presepi creativi dalla tradizione locale - Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo

Periodo di svolgimento: 8 dicembre - 29 gennaio

Presepe animato meccanicamente di Villa Prati - Ex scuole elementari di Villa Prati

Periodo di svolgimento: 8 dicembre - 29 gennaio

Presepe meccanico di Barbiano - chiesa di Santo Stefano di Barbiano, in via Antica Pieve 9

Periodo di svolgimento: 11 dicembre – 8 gennaio 2023

Giorni e orari: il sabato dalle 15 alle 18; domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Presepe Unico delle Scuole - vetrina della sede della Protezione Civile di Massa Lombarsa sotto il portico di Via Saffi 6

Periodo di svolgimento: 9 dicembre - 8 gennaio