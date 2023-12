Natale al Biomercato: una speciale estrazione e tanti regali per chi fa la spesa

La dolce atmosfera di Natale arriva anche al Biomercato di Alfonsine. Tutti i mercoledì pomeriggio dal 6 al 20 dicembre, in piazza Monti, per chi verrà a fare la spesa ci sarà in omaggio un biglietto per l’estrazione di premi natalizia, che avverrà il 20 dicembre alle ore 18.

In palio, come primo premio, c'è un buono da 100 euro per la consumazione presso “Le Spighe, non solo piadine”, di Alfonsine, che dal 2 dicembre fino al 7 gennaio sarà presente tra l’altro ai capanni di Natale in piazza del Popolo a Ravenna: "La qualità nella semplicità, i nostri piatti hanno il profumo di casa, di genuinità. Raccontano di una famiglia che ha fatto del mestiere una tradizione - raccontano i titolari de Le Spighe - Usiamo materie prime di qualità portando attenzione particolare alla nostra piadina". L'attività in via Raspona riaprirà poi dal 10 gennaio.

L'estrazione natalizia inoltre propone come secondo premio un cesto natalizio con tutti i prodotti delle aziende del Biomercato. Dal terzo al sesto premio sarà invece in palio un cesto natalizio realizzato da ogni singolo produttore del Biomercato.