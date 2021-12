Si festeggia il Natale tra gara della pignatta, spettacoli, musica e canoe

Per Natale e Santo Stefano sono in programma due emozionanti giorni di festa a Cervia e Milano Marittima. Sabato 25 dicembre, giornata di Natale in piazza Garibaldi a Cervia nel pomeriggio abbondano le animazioni fra cui anche la divertente gara della “pignatta di Natale” delle 16.00. Il 25 e 26 dicembre alle 18.00 continuano gli spettacoli nel tendone di Petit Cabaret.

Il 26 dicembre sarà giornata di A Spass par Zirvia, edizione speciale dedicata al Natale con prodotti di gastronomia artigianato e intrattenimento a tema natalizio. La festa continua con il Musical di Natale sul palco centrale di piazza Garibaldi alle ore 16.00.

Sempre nel giorno di Santo Stefano sul porto canale di Cervia partirà la 32esima edizione del Trofeo “Rinaldo Giani”: un modo tutto sportivo per consumare un po’ di calorie accumulate durante le feste. Una gara in canoa che parte dal canale sotto la torre San Michele alle 10.30 del mattino per risalire il canale del porto fino al canale circondariale delle saline e poi raggiungere il canalino immissario delle saline fino al traguardo. Il trofeo è aperto a tutti gli amatori di canoa che hanno voglia di fare una pagaiata in compagnia e di provare l’emozione di una gita invernale.

Alle 21.00 a palazzo Congressi di Milano Marittima si terrà poi il Concerto di Natale della Grande Orchestra Città di Cervia. Il concerto si comporrà, come nelle precedenti edizioni, di due parti: la prima basata sulla musica classica mentre nella seconda parte, più leggera, troveranno posto anche le canzoni natalizie che chiuderanno il concerto. Il concerto sarà diretto, dal Maestro Fulvio Penso, a cui si devono anche gli arrangiamenti e le orchestrazioni dei brani. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, obbligo del Green Pass.

Inoltre a Milano Marittima MiMA Wonderland propone, nel Christmas Grotto, il fantastico mondo delle fiabe dedicato ai bambini e agli adulti dall’animo bambino. Lungo le vie del centro musica, pista del ghiaccio, le luci natalizie, le grandi installazioni luminose e mercatini del gusto completano una offerta a 360°.