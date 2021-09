Natura, degustazioni, musica e pedalate fra le vigne: i gustosi itinerari del Trat-Tour

Settembre è tempo di vendemmia e sulle dolci colline di Faenza torna puntuale come ogni anno l’appuntamento con il Trat-Tour–Oriolo in vigna. La quinta edizione dell’evento enoturistico più atteso della Romagna sarà ancora più ricca grazie a un ampliamento dei percorsi e dei punti ristoro, che tra una degustazione e l’altra permetterà di far conoscere ai partecipanti panorami suggestivi e angoli nascosti della campagna faentina. La seconda novità della manifestazione è lo spostamento dal sabato alla domenica per dare la possibilità ai partecipanti di trascorrere una giornata intera sulle colline di Oriolo in uno dei momenti più affascinanti dell’anno, quello della vendemmia. Per quattro domeniche consecutive (5, 12, 19 e 26 settembre) spazio dunque alla mobilità lenta e alla scoperta dei sapori locali tra incontri con i vignaioli, passeggiate o pedalate lungo strade e sentieri, pranzi, cene o pic-nic a stretto contatto con la natura.

Punto di ritrovo sarà come sempre la Torre di Oriolo con il suo ampio parcheggio: da qui dalle ore 10 alle 19 ci si potrà mettere in cammino o in sella alla bicicletta per raggiungere le cantine di Oriolo dei Fichi (Leone Conti, Spinetta, San Biagio Vecchio, La Sabbiona e Ancarani), dove sarà possibile degustare il Centesimino, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini tipici di questo suggestivo angolo della Romagna molto ben organizzato. All’arrivo sarà consegnata una mappa con i diversi percorsi di diversa lunghezza e facilità lungo i quali ci si potrà muovere a piedi o in bicicletta. I diversi itinerari su strade di campagna o all’interno delle vigne cariche di grappoli maturi consentiranno di respirare i profumi e le emozioni della vendemmia.

Alla Torre di Oriolo sarà attivo un punto ristoro dalle ore 12 alle ore 21.30 in cui sarà possibile pranzare e cenare alla carta con piatti composti da prodotti tipici o ritirare la borsa picnic da gustare in mezzo alle vigne. Entrambe le modalità dei pasti vanno prenotate alla pagina web dell’evento nel sito www.torredioriolo.it); dalle ore 18 sarà presente un intrattenimento con musica dal vivo, mentre alle ore 20 per chi lo vorrà sarà possibile provare l’esperienza della pigiatura con i piedi.

Quest’anno saranno presenti anche altri punti ristoro presso il Ristorante San Biagio Vecchio (via Salita di Oriolo 13), la Trattoria Manueli (via Santa Lucia 171), la Locanda della Fortuna (via San Mamante 136), Ca’ de Gatti (via Roncona 1) e la Casina Rio del Sol (via dei Sabbioni, Forlì). A chi vorrà muoversi in bicicletta Pedaliamo in Italia metterà a disposizione bici da trekking tradizionali o elettriche e mountain bike elettriche. Il noleggio è attivo su prenotazione alla pagina internet pedaliamoinitalia.it/trat-tour-bici-oriolo/. Le bici potranno essere ritirate direttamente alla Torre di Oriolo, dove andranno riconsegnate a fine percorso.