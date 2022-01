“Natura - Dissesti” in mostra le opere di Mirna Montanari

Indirizzo non disponibile

Il 15 gennaio alle ore 17, presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda (Via Rustici) viene inaugurata la mostra dal titolo “Natura / Dissesti” dell’artista Mirna Montanari e a cura di Aldo Savini. Si tratta del primo dei numerosi eventi organizzati dalla città per celebrare il patrono San Paolo. L’esposizione resterà visitabile fino al 6 febbraio.

Mirna Montanari, nata a Massa Lombarda, è diplomata al magistero artistico dell’Istituto d’Arte di Faenza. Abilitata all’insegnamento del disegno, ha svolto attività di designer in un’industria ceramica dell’imolese e ora è docente di disegno all’Università Aperta di Imola. Fa parte degli artisti figurativi romagnoli inseriti nel DOC (Centro di documentazione arti moderne e contemporanee in Romagna curato da Franco Bertoni) che ha sede presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Ha curato le mostre collettive Arte Rosa. Espone in

mostre personali e collettive dal 1992.

Elisa Fiori, assessore alla cultura del comune di Massa Lombarda, è entusiasta : “Attraverso la sua minuziosa arte, Mirna riesce a raccontarci la natura che ci circonda in due modi del tutto opposti ma che sono in grado di convivere perfettamente nella stessa tela: da un lato l’elegante e armonica rappresentazione realistica del soggetto, dall’altro la sua scomposizione geometrica e precisa, il tutto amalgamato in un insieme di colori finemente accostati.

Un’ artista che, con i suoi quadri, riesce a raggiungere l’osservatore con l’eleganza e buon gusto, una donna, nativa proprio di Massa Lombarda, che siamo felici di poter ospitare durante le celebrazioni del nostro Santo Patrono.”

L’ingresso alla mostra è consentito solo in possesso di green pass rafforzato. La mostra resterà aperta ai seguenti orari: venerdi, sabato, domenica 10-12 e 15-18. Il 25 gennaio, giorno del Santo Patrono: 9-12 e 15-19.