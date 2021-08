Natura e piatti gustosi al chiaro di luna: la cena itinerante sui colli

Anche quest’anno sulle colline di Oriolo dei Fichi di Faenza si rinnova l’appuntamento con “Luna, Gusto, Passeggiata - Solo quando è piena”. La cena itinerante al chiaro di luna tra natura e golosità d’estate torna lunedì 23 agosto con un pieno di sapori da gustare in una notte dal fascino unico.

Il ritrovo sarà dalle ore 19.30 alle 20 all’agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo, 10) per un aperitivo a base di prodotti tipici (spiedino di pomini Rio del Sol, bruschette, spuma di squacquerone e schiacciata) abbinati a un calice di vino Famoso in versione ferma (“Vip”) o spumante (“Divo”) o a un calice del rosé Volta Pagina. Da lì inizierà la passeggiata in direzione del ristorante San Biagio Vecchio (via Salita di Oriolo, 13), dove alle ore 21, seduti sulle coperte sulla terrazza panoramica naturale, si potranno gustare carne salada e pasta fredda in abbinamento a un calice di Ravenna Igt Centesimino.

Dopo una sosta con il naso all’insù aspettando l’alba della luna nel parco panoramico del ristorante, alle ore 22.30 la passeggiata riprenderà lungo il sentiero dell’Amore fino alla Torre di Oriolo. Qui gli enogastronauti saranno accolti dall’azienda agricola Rio del Sol con una chantilly di Bosco, sangria di melograna e pesche, scroccadenti e Albana passito “Giulia”. Chi vorrà potrà proseguire ad ammirare il cielo stellato ai piedi dell’antica torre medievale o rientrare alla Sabbiona con una passeggiata di pochi minuti in autonomia. Si consiglia di partecipare con scarpe comode, una coperta o plaid e una torcia. Il contributo di partecipazione a “Solo quando è piena” è di 38 euro. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 del 22 agosto al link www.torrediotiolo.it/luna-gusto-passeggiata. Per informazioni: tel. 3358343313.