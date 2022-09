Natura, ecologia e scienza nella 40esima Mostra del Fungo

È tutto pronto a Lugo per la 40esima Mostra del Fungo, il tradizionale appuntamento autunnale organizzato dal Gruppo Micologico Lughese. Anche quest'anno l’allestimento si terrà nella Sala Mostra del Castello Estense (Ex Pescheria La Rocca) di Lugo. La mostra si inaugurerà sabato mattina alle ore 9.00 (aperta fino alle 12.30 pomeriggio 15.30-20.30, e sarà visitabile pure domenica 2 ottobre (dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 20.30).

L’obiettivo dell’esposizione è infatti quello di diffondere la cultura Micologica e Botanica, grazie anche agli esperti dell'associazione GML, che saranno a disposizione del pubblico per illustrare gli esemplari esposti. La mostra sarà organizzata in modo tale da costituire un percorso didattico/scientifico all’insegna della natura, dell’ecologia e della scienza, cercherà inoltre di far luce sull’importanza dei funghi, per l'ecosistema e la salute dei boschi. La mostra sarà valorizzata anche dalla sezione Botanica, predisponendo un ampio spazio al regno dell’orto, ma soprattutto per conoscere le erbe spontanee commestibile e quelle velenose. Si potrà scoprire anche quali sono gli alberi che producono i funghi.