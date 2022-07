Nebulose e ammassi stellari al centro della via Lattea: appuntamento con Fabio Fabbri

Giovedì 14 luglio torna l'appuntamento mensile aperto al pubblico del Gruppo Astrofili Faenza, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi).

L'incontro sarà anche trasmesso in diretta su YouTube, e sarà la tredicesima puntata della serie "Usciamo a Riveder le Stelle".



Dalle 21:30 del Gruppo Astrofili Faenza, parlerà delle nebulose e degli ammassi stellari che si possono vedere con un normale binocolo nella zona centrale della Via Lattea, visibile la sera in questi mesi estivi.

Questo intervento sarà anche trasmesso in diretta su YouTube dalle 21:30, all'indirizzo

https://youtube.com/astrofaenza/live

Successivamente alla diretta, il video potrà essere visto all'indirizzo

https://youtu.be/mD241k8yrkk



A seguire, dalle 22:30, condizioni meteo permettendo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi a disposizione dell'associazione.



Per motivi organizzativi, per partecipare dal vivo è attraverso i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it



???????? ? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ??? ??????

Negli ultimi mesi si è parlato molto del buco nero al centro della nostra galassia, e della foto realizzata grazie a vari radiotelescopi sparsi per il mondo. La Terra è troppo lontana per poterlo vedere con i normali telescopi ottici, però in questa zona di cielo si trovano altri oggetti interessanti, alla portata di un binocolo o di un piccolo telescopio, e visibili di sera nei mesi estivi.



accompagnerà il pubblico in un viaggio verso il centro della nostra galassia, tra ammassi di stelle e nebulose dove stanno nascendo nuove stelle e pianeti. Spiegherà come trovarli usando un normale binocolo, mostrando cosa si può vedere con strumenti alla portata dei principianti, oltre alle foto spettacolari dai grandi telescopi professionali come l'Hubble Space Telescope.