Neja, la regina della dance in concerto a Milano Marittima

NeJa in concerto al Mi.Ma. di Milano Marittima in via Dante Alighieri 67 venerdì 11 settembre. Agnese Cacciola, in arte Neja, la regina della dance italiana che oltre 4 milioni di copie vendute del suo brano Restless, si esibirà in versione acustica affiancata dal chitarrista Andrea Mignone al MI.Ma. Una performance imperdibile in una spazio accogliente sia per la cena che per il dopo cena.