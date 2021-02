Sulle tracce di un borgo dimenticato alle pendici di Monte Mauro

Domenica 21 febbraio è in programma un'uscita fino a Crivellari, un borgo abbandonato alle pendici di Monte Mauro, completamente costruito col gesso e nel gesso da cavatori che lavoravano nelle cave del monte nella zona di Brisighella. Un borgo con una storia interessante tutta da raccontare. L'escursione è in programma dalle 9.30 alle 16.00, con ritrovo nel parcheggio di Monte Mauro, a Zattaglia di Brisighella.

Quota: 12 euro, iscrizione obbligatoria tramite messaggio Whatsapp 3292015682 (Stefano), specificando nome, numero di persone e il nome dell'evento al momento dell'iscrizione. Un percorso di 9 km della durata di 6 ore e mezza.

Equipaggiamento: zaino con acqua, pranzo al sacco, indumenti per il freddo, guanti e cappellino, antipioggia, scarpe da trekking, bastone da trekking. Bambini da 8 anni compiuti accompagnati dai genitori. I cani non sono ammessi. L'evento si terrà anche con pioggia debole, in caso di peggioramento meteo avviseremo i partecipanti. Distanziamento e uso della mascherina obbligatori.