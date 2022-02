"Nel nome degli alberi": nuova vita alle giovani piante dell’Oasi del Loto

Nel nome degli alberi è l’iniziativa prevista per sabato 12 febbraio all’Oasi del Loto. Si tratta di un appuntamento organizzato da Lestes, l’associazione che gestisce l’Oasi per conto del Comune, rivolto a famiglie e ad amanti della natura con un laboratorio itinerante sul tema degli alberi per bambini da 5 a 11 anni.

L’iniziativa è legata ai recenti lavori sulla vegetazione delle aree boscate e prative realizzati nell'Oasi del Loto, durante i quali sono stati sottratti dallo sfalcio e dalla trinciatura vari giovani alberi e arbusti autoctoni che altrimenti sarebbero andati persi perché cresciuti nel punto sbagliato. Nell'Oasi, infatti, la riproduzione di pioppi bianchi, querce, frassini, sanguinelli e allori è molto intensa e queste piante riuscirebbero in breve tempo a occupare tutto lo spazio nelle esigue praterie.

Durante i lavori sono state anche controllate anche alcune specie vegetali esotiche o comunque estranee alla zona ma che sono invece comuni nei giardini delle case attigue. Quando sono ancora giovani è possibile espiantare le piante per collocarle nelle aree private. Così, accanto a giovani querce, pioppi bianchi e frassini, è possibile ricevere e salvare giovani tassi (tipici della montagna) e palme comuni (originarie della Cina). Anche questi alberelli, salvati dallo sfalcio e piantati nei giardini privati contribuiranno, nel loro piccolo, ad attenuare il cambiamento climatico.

L’appuntamento è alle 14 presso l’aula didattica con partecipazione gratuita e si svolgerà anche in caso di pioggia leggera nel rispetto delle misure di prevenzione del coronavirus. Si raccomanda l’utilizzo di scarpe adeguate.