Nella movida di Ferragosto anche la voce lirica di Raffaello Bellavista

Appuntamento lirico a “La Terrazza Pub & Restaurant” di Pinarella che per domenica 14 agosto (dalle ore 19) ospita il pianista e cantante lirico Raffaello Bellavista, 30enne talentuoso artista di Brisighella che ha al suo attivo alcune esibizioni di grande prestigio. Nel corso della sua carriera, Bellavista si è esibito all’autodromo di Imola in occasione della tappa italiana della 24 Ore di le Mans, al Carnevale di Venezia, all’Auditorium di Milano. E ancora a Palazzo Labia (sede Rai di Venezia), al Teatro Galli di Rimini, al Titano di San Marino e all’Alighieri di Ravenna. Ha cantato in occasione dei 99 anni del Cardinal Tonini, in apertura del congresso nazionale della Federpol, al concertone del MEI e al Concerto Vaticano-Washington.