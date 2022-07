Nella sala Corelli del teatro Alighieri torna il tradizionale concerto di Sant'Apollinare

Venerdì 22 luglio, alle ore 21, nella sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna, torna il tradizionale concerto per S. Apollinare, Patrono di Ravenna e dell'Emilia-Romagna. Per l'occasione la Young Musicians European Orchestra presenta un brillante programma vivaldiano reso possibile, come di consueto, grazie alla collaborazione di alcuni dei suoi musicisti più significativi.

Il programma inizia con il Concerto in si bemolle maggiore per violino, violoncello e archi (solisti Leonardo Pellegrini e Raffaella Cardaropoli) e continua con il Concerto in Re minore per 2 violini, violoncello e archi Op.3 n.11 (solisti Indro Borreani, Emanuele Andreatta ed Enrico Mignani).

La seconda parte della serata vedrà la partecipazione di Paolo Taballione, uno dei più giovani e affermati flautisti a livello internazionale che, nonostante la giovane età, ricopre il ruolo di primo flauto alla Bayerische Staatsoper e di docente al Mozarteum di Salisburgo. Paolo eseguirà tre famosi Concerti per flauto di Antonio Vivaldi: "Il Cardellino", "La tempesta di Mare", "La notte".

I biglietti del concerto, che variano da 5 a 10 euro, sono disponibili su www.vivaticket.it, oppure la sera del 22 luglio a partire dalle 19:30 presso la biglietteria del Teatro Alighieri.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione con il Comune di Ravenna-Assessorato alla cultura, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, SAPIR, BCC e CONSAR.

Per info: erconcerti1@yahoo.it oppure 0544 33835