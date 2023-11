Nella saletta di vicolo degli Ariani la mostra fotografica "Breaking free"

Dal 3 al 21 dicembre nella saletta di vicolo degli Ariani 4/a sarà visitabile la mostra fotografica Breaking free di Forgotten children of war. La mostra è organizzata da Iscos Emilia-Romagna e assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna nel contesto della rassegna “Una società per relazioni” e in collaborazione con Cisl Romagna, Legacoop Romagna, Anolf Ravenna odv, Anteas Emilia-Romagna APS, Amnesty Emilia-Romagna e Gruppo scout Agesci San Mauro Pascoli. L’allestimento sarà a cura di Senedin Hrnjica dell'associazione Zaboravljena Djeca Rata.

L’inaugurazione è prevista alle 16.30 di domenica 3 dicembre nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani in via Corrado Ricci 26, con gli interventi di Federica Moschini, assessora alle Politiche e cultura di genere; Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna; Alba Bonetti, presidente Amnesty Italia Ajna Jusi?, presidente Zaboravljena Djeca Rata; Alen Muhi?, Zaboravljena Djeca Rata, Andrea Cortesi e Tamara Cvetkovi?, Iscos Emilia-Romagna.

Nata dagli attivisti dell’associazione Forgotten children of war (Zaboravljena djeca rata), la mostra “Breaking Free” trae ispirazione dalle storie di madri e dei loro bambini nati dagli stupri di guerra; è la storia di battaglie ignorate dalle istituzioni per moltissimi anni. Queste vicende, rimaste nell’ombra sotto il segno dello stigma e della discriminazione, con forza reclamano di uscire allo scoperto e di raccontare l’oscurità che hanno vissuto ed il contesto in cui si inseriscono: una società martoriata dai nazionalismi. Da diversi anni Iscos Emilia-Romagna sostiene le azioni di Zdr e promuove la mostra Breaking Free in Italia e in Europa.

L’esposizione si compone di 25 foto realizzate dall’artista franco-siriano Sakher Almonem che Ajna Jusi?, presidente dell’associazione Zaboravljena Djeca Rata, presenta in questi termini: “Ciò che noi consideriamo davvero importante e significativo di questa mostra, è che le nostre madri, comprese le donne che sono sopravvissute agli stupri durante la guerra, parleranno ad alta voce e invieranno, insieme ai bambini nati a causa della guerra, un messaggio comune. Per una società di eguali valori e non una società delle discriminazioni”.

A Sarajevo alcuni anni fa è nata la prima associazione di giovani nati dagli stupri di guerra degli anni ’90. Sono da poco trascorsi 30 anni dall’inizio della dissoluzione della Jugoslavia, con le cosiddette guerre balcaniche che hanno riportato in Europa, per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale, i campi di concentramento e le pulizie etniche. Dal 1995, con gli accordi di pace, la Bosnia Erzegovina ha vissuto un periodo di ‘pace fredda’: una situazione pacificata, ma non pacifica. Sono ancora molte le sfide per rendere questa società più coesa ed equa, e nonostante lo sforzo di tante associazioni, la strada da percorrere è ancora lunga.

L’associazione Zaboravljena Djeca Rata (ZDR) - in italiano, i bambini dimenticati della guerra – vuole far conoscere le storie dei bambini nati come conseguenza degli stupri di guerra e raccontare le terribili esperienze delle loro madri, per provare a liberarle dalle discriminazioni ed esercitare i loro diritti senza ostacoli.

Si stima che circa ventimila donne e uomini, maggiormente donne, siano stati violentate o abusate sessualmente durante la guerra (1992-1995). Oggi, le donne devono affrontare sistemi di protezione sociale complessi a causa delle differenze legislative tra le tre unità amministrative del paese: significa che le sopravvissute a violenze sessuali sono trattate in modo diverso a seconda del luogo in cui vivono, il che porta inevitabilmente a disuguaglianze e discriminazioni. La situazione per i loro bambini non è sempre migliore e, anche per loro, le complicazioni sono tante, senza contare che il peso dello stigma legato alla violenza sessuale è altrettanto forte per i bambini nati a causa della guerra.

Sono previste visite guidate per studenti delle scuole superiori di Ravenna e zone limitrofe su richiesta contattando iscos.emiliaromagna@cisl.it

INFO MOSTRA: Dal 3 al 21 dicembre nella saletta di vicolo degli Ariani 4/A; tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Per informazioni: iscos.emiliaromagna@cisl.it / 051.256842