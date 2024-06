Al Milan Club arriva Nelson Dida, il portiere delle Champions vinte a Manchester e Atene

Dal trionfo di Manchester nel 2003, in cui parò ben tre rigori alla Juventus nella finale di Champions, alla vittoria nella notte di Atene, nel 2007, sempre in finale di Champions, contro il Liverpool. Passando per un Mondiale vinto da protagonista con il suo Brasile nel 2002, in Corea e Giappone. Il 13 giugno il Milan Club Faenza ospita al Circolo Tennis il portiere Nelson de Jesus da Silva, conosciuto come Dida, oggi allenatore. Con i colori rossoneri ha vinto tutto, dalle già citate Champions League a dues upercoppe Europee, un Mondiale per Club, un Campionato italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Nel suo palmares anche una Coppa del Brasile, un Campionato brasiliano, una Copa de Oro, una Coppa Libertadores, un Mondiale per Club, una Recopa Sudamericana, una Supercopa Masters e ben sette campionati statali. Con la nazionale verde oro ha pure conquistato un Mondiale Under 20 e un bronzo olimpico. Si è classificato nel 2003, 2004 e 2005 al quarto, al terzo e al secondo posto nella classifica del miglior portiere dell’anno. Nel 2005 è stato nominato portiere FIF Pro World XI.

Dalla sua ricostituzione, nel 2022, il Milan Club Faenza, intitolato a Carlo Sangiorgi, tramite l'attività di suo figlio Giuseppe ha portato prima Arrigo Sacchi, l’allenatore protagonista dell’avvio del ciclo del grande “Milan degli invincibili”, a inaugurare ufficialmente la rinascita dell’associazione rossonera. Poi nel 2023 hanno fatto visita alla sede la coppia di giocatori cesenati composta dal portiere Sebastiano Rossi e dall’attaccante Massimo Agostini, e l’allenatore Alberto Zaccheroni, che guidò il Milan allo scudetto nel 1999. Nel 2024 è stato a Faenza per presentare il suo libro autobiografico, invece, Alberico Evani, altro campione dell’era milanista berlusconiana, vincitore degli Europei 2021 come vice commissario tecnico della nazionale azzurra.

Per iscrizioni all’evento con Nelson Dida, che comprende una cena, occorre telefonare al numero 353.3781751 o scrivere all’indirizzo e-mail milanclubfaenza8422@gmail.com.