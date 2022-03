Nerval Teatro porta in scena "Le lacrime amare di Petra von Kant"

Giovedì 17 marzo, ore 21, Nerval Teatro porta in scena al Teatro Alighieri di Ravenna "Le lacrime amare di Petra von Kant". Il rapporto complesso e claustrofobico tra la stilista Petra von Kant e la sua assistente Marlene è al centro di questo testo teatrale di Fassbinder, profonda analisi dell’universo femminile da cui lo stesso regista trasse nel 1972 il celebre film con Hanna Schygulla. Ed è proprio la natura anfibia dell’opera che il progetto intende indagare, mescolando il linguaggio del teatro e quello del cinema per sondare il limite tra realtà e finzione, attore e personaggio, sperimentazione e narrazione. Maurizio Lupinelli ha vinto il Premio Ubu 2021 (insieme a Michele Abbondanza e Antonella Bertoni) per Doppelgänger come “Migliore spettacolo di danza”.

Biglietti

Platea e palco I, II e III ordine: intero 26 €, ridotto 22 €, under30 18 €, under20 9 €

Galleria e palco IV ordine: intero 18 €, ridotto* 16 €, under30 11 €, under20 9 €

Loggione intero 7,50 €, under30 5,50 €

Lo spettacolo è un titolo a scelta della Stagione dei Teatri, gli abbonati possono acquistare per se stessi (e a un prezzo speciale) anche il biglietto per gli spettacoli che hanno escluso dal proprio abbonamento: 12 € per i titoli in scena al Teatro Alighieri, 8 € per quelli al Teatro Rasi.